Бетмен: Роберт Паттінсон б'ється з Жінкою-кішкою у новому трейлері

У мережі з'явився новий трейлер майбутнього супергеройського фільму "Бетмен" від Метта Рівза, який обіцяє показати відомого персонажа у доволі похмурому форматі. Дивіться свіже промо та дізнавайтесь все про новинку далі.

Кіностудія Warner Bros. Pictures поділилась ще одним трейлером до майбутньої стрічки "Бетмен", де головну роль виконав Роберт Паттінсон. Відомо, що прем'єра фільму запланована на 3 березня 2022 року, передає Радіо MAXIMUM.

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Сюжет розповість про становлення нового Бетмена, а в новому промо можна побачити послання від Загадника, Пінгвіна та навіть бійку головного героя з Жінкою-Кішкою. Тому у стрічці буде вдосталь вже відомих персонажів, які вплинуть на формування персони темного лицаря.

У головних ролях: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Колін Фаррелл, Пол Дано та інші.

Бетмен 2022, дивитись трейлер фільму онлайн:

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