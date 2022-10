ROXOLANA презентувала пісню "I'm Gone" від імені дітей, яких вбили російські окупанти

Українська співачка ROXOLANA презентувала нову потужну пісню "I'm Gone", від якої з'являються сльози на очах. Цією англомовною піснею виконавиця доносить правду до іноземців. Слухайте і ви пісню з неймовірно сильним сенсом!

ROXOLANA презентувала нову пісню "I'm Gone", в якій звернулася до світу від імені дітей, які загинули під час військової агресії росії проти України. На момент релізу, від бомбардувань українських міст російськими військами було вбито понад 145 дітей. Сьогодні ця цифра – понад 400.

І ще: "Досі люблю": Max Barskih та Даша Суворова записали спільну пісню про Львів

14 липня ROXOLANA взяла участь у благодійному онлайн-концерті "World Unite for Ukraine". Також участь брали такі музиканти та виконавці як Pink Floyd, AJR, Артема Пивоварова, Dorofeeva та інші. Цей віртуальний концерт об'єднав увесь світ, щоб зібрати допомогу для українців, які були вимушені покинути свої домівки.

Сьогодні відчула бажання показати вам одну відеороботу, яку постійно відкладала "на потім". Знімали її в березні, в Києві для благодійного онлайн марафону World Unites For Ukraine. В другій частині відео ви побачите субтитри з інформацією, яку б я ніколи не хотіла писати. Яку б ніколи не хотів писати жоден режисер чи монтажер кліпу. Понад 400 дітей, і це лише офіційні дані", – прокоментувала співачка.

Слухати пісню ROXOLANA – I'm gone:

Слова пісні ROXOLANA – I'm gone:

I’m a small girl

from a small town

With a big dreams in my head

I’m a small boy

From a big town

With a small bear in my bed

I’m big girl

In a big world

And there’s something going on

And I wish I could see more…

But now I’m gone

Now when I’m gone

I wanna ask you "stop unholy war"

I wanna ask you “do you know what it was for?”

I wanna ask you if nobody can survive?

Will the whole world just be watching us all die?

When now I’m gone

I wanna kids to dream to love and live their happy lives

I want them celebrate I want them know that they’re all right

To see them smile with harmless eyes, and even if they cry,

They lose their games but not their lives.

It's brave new world, but it's not brave

When eyes are shut and hearts are closed

But not the sky, that brings death wave

Destroying homes of boys and girl

But we will fight, for souls and minds

Until we die, but aren't we as humans dead?

If the world created a monster, and

nobody wants to shoot him in the head

You've got months to plan this bloody war

I've got minutes to goodbye my dearest home

I’ve got minutes to goodbye my mom and dad

I’ve got a life to live but now I’m dead

Build a fence, do the impossible

I'll take the slightest chance

Of your generosity

Just close the sky, I know it's possible.

Out of curiosity, "by the time" when I am gone,

Will you feel responsible?

До теми: "Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю": Jerry Heil переспівала хіт Олега Винника