"Досі люблю": Max Barskih та Даша Суворова записали спільну пісню про Львів

Як зазначає співачка Даша Суворова, то її серце голосно б'ється у Києві, але душа і досі блукає старим Львовом… Слухайте пророчу пісню, яка заколисує затишком своєї мелодії!

Пісня "Досі люблю" була написана ще у 2016 році Дашею Суворовою, проте тоді музична композиція, на жаль, не отримала широкого розголосу та популярності.

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Сьогодні, коли Львів став прихистком для мільйонів українців, епіцентром зустрічі для тисячі закоханих пар, пісня актуальна, як ніколи. Мені здається, що "Досі любою" максимально передає настрій сьогоднішнього Львова, який назавжди залишиться місцем, де об’єднуються серця", – коментує співак.

Слухати пісню Max Barskih & Даша Суворова – Досі люблю:

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