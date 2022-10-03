"Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю": Jerry Heil переспівала хіт Олега Винника

Співачка Jerry Heil креативно переспівала пісню "Вовчиця" Олега Винника, згадавши у новій версії хвилювання українців та мем з оргією на Щекавиці. Зацініть!

Популярна українська співачка Jerry Heil не змогла пройти повз мем про оргію на Щекавиці у Києві у випадку ядерного удару. І поки частина зірок кумедно "готуються" до такого заходу, то виконавиця створила нову версію хіта "Вовчиця" Олега Винника з красномовним текстом, пише Радіо MAXIMUM.

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Жартівливий переспів Jerry Heil опублікувала в соцмережах, та саме у TikTok запис за короткий час зібрав понад 678 тисяч переглядів та більше як 67 тисяч вподобайок. Шанувальники ж засипали зірку компліментами, а дехто попросив створити версією не лише про Київ, а й інші міста.

Зорі прозорі вгорі, а в Києві не спиться: виє сирена і всі йдуть на Щекавицю. Якщо і бахне в цю мить, всі будуть кохані. Ось вона – сила і міць нашого єднання, – заспівала Jerry Heil в оновленій пісні.

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