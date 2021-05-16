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Понад 70 тисяч блискавок за 4 години: вражаюче відео грози в Австралії

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Гроза в Австралії - фото 1
Гроза в Австралії / twitter

Південний Квінсленд, що в Австралії, накрила негода – сильні грози і блискавки. У мережі з'явилися вражаючі кадри стихії.

Як пише The Watchers, за чотири години над містом Брісбен 71 тисячу разів ударила блискавка. З усіх блискавок, 5400 вдарили в землю, інші з'являлися між хмарами в небі.

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"Незвично, що сильна гроза обрушилася на південний схід Квінсленда в травні. Також незвично, що небо стало зеленим. Але в середу відбулося і те, і інше", – повідомила метеоролог Бен Домезіно.

Відзначимо, що грози в травні – рідкісне явище для Австралії. Така погода властива в період з жовтня по квітень. Проте шторм викликав сильний вітер і град розміром до 5 сантиметрів. Крім цього, у Південному Квінсленді шторм бушує вже вдруге з початку травня.

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