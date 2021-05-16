Погода в Україні 16 травня: від дощів до спеки

16 травня в Україні переважатиме тепла погода, але у кількох областях очікуються дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

16 травня, у неділю, опади прогнозуються у західних та південних областях, а також на Харківщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, на решті території країни втримається суха та сонячна погода.

"Майже літо прийде вихідними на Схід України, там передбачається +25+28 градусів. У центральній частині +20+25 градусів. На Півночі протягом дня +18+23 градуси. У південній частині України +22+27 градусів, на Одещині +20+24 градуси. У західних областях +16+22 градуси. У неділю в столиці – переважно сухо. Температура повітря +21+23 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +18+20

Рівне +19+21

Луцьк +18+20

Вінниця +19+21

Хмельницький +19+21

Житомир +22+24

Чернігів +23+25

Черкаси +23+25

Миколаїв +24+26

Одеса +23+25

Херсон +24+26

Сімферополь +23+25

Полтава +25+27

Суми +23+25

Харків +27+29

Дніпро +25+27

Запоріжжя +124+26

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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