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Погода в Україні 16 травня: від дощів до спеки

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Прогноз погоди на 16 травня - фото 1
Прогноз погоди на 16 травня

16 травня в Україні переважатиме тепла погода, але у кількох областях очікуються дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

16 травня, у неділю, опади прогнозуються у західних та південних областях, а також на Харківщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, на решті території країни втримається суха та сонячна погода.

"Майже літо прийде вихідними на Схід України, там передбачається +25+28 градусів. У центральній частині +20+25 градусів. На Півночі протягом дня +18+23 градуси. У південній частині України +22+27 градусів, на Одещині +20+24 градуси. У західних областях +16+22 градуси. У неділю в столиці переважно сухо. Температура повітря +21+23 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 травня у містах України:

Погода в Україні 16 травня: від дощів до спеки - фото 459598
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +23+25
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +25+27
  • Суми +23+25
  • Харків +27+29
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +124+26
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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