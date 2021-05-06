В Австралії очевидці зняли на відео одночасно п'ять смерчів

В Австралії зняли на камеру одночасно п'ять водяних смерчів. Дивіться, як виглядає унікальне явище.

Біля узбережжя Нового Південного Уельсу, що в Австралії, одночасно виникли п'ять водяних смерчів. Кадри незвичайного природного явища очевидці опублікували в соцмережах.

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Повідомляється, що водяні смерчі утворилися біля пляжу Олд Бар в Харрінгтоні. Виникнення відразу п'яти вихорів вважається рідкісним явищем.

Також відомо, що після водяних смерчів в Австралії пройшов шторм і випав сильний град.

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