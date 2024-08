New York Times назвав 100 книг XXI століття, які варто прочитати кожному

Видання New York Times склало рейтинг книг XXI століття. До нього увійшло 100 творів письменників, які варто прочитати кожному з нас.

Книга "Моя неймовірна подруга" авторки Елени Ферранте була визнана найкращим романом XXI століття за версією The New York Times Book Review. Про це повідомило саме видання The New York Times.

Для складання цього рейтингу видання опитало 503 літераторів, книголюбів та літературних критиків, кожен з яких мав можливість обрати по 10 книг. У підсумковий список увійшло 100 книг, які на думку експертів, є найвизначнішими творами першої чверті століття.

До відбору долучилися такі відомі автори та авторки, як Стівен Кінг, Джеймс Паттерсон, Бонні Гармус, Елін Гільдербранд, поетеса Клаудія Ренкін, акторка Сара Джессіка Паркер, норвезький письменник Карл Уве Кнаусгор, письменниця Дженна Буш Гагер та інші.

Цей рейтинг містить 10 найкращих книг, рекомендованих редакцією The New York Times:

1. "Моя неймовірна подруга", Олена Ферранте;

2. "Тепло інших сонць", Ізабель Вілкерсон;

3. "Вовчий Зал", Хіларі Ментел;

4. "Свідомий світ", Едвард П. Джонс;

5. "Поправки", Джонатан Франзен;

6. "2666", Роберто Боланьйо;

7. "Підземна залізниця", Колсон Уайтхед;

8. "Аустерліц", WG Sebald;

9. "Не відпускай мене", Казуо Ісіґуро;

10. "Галаад", Мерилін Робінсон.

