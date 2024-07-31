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Джордж Р.Р. Мартін з'явився в епізоді "Дому дракона": помітити його – та ще морока
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Письменник Джордж Р.Р. Мартін з'явився в епізодичній ролі у спін-оффі "Гри престолів" – "Дім дракона". Останній присвячений Таргарієнам, але ви, напевно, пропустили появу автора.
Обличчя автора фентезі можна побачити вирізаним на дереві на тлі Харренхолу, зруйнованої локації, яка слугувала домівкою для підсюжету Демона Таргарієна (Метт Сміт) протягом більшої частини 2 сезону. Його легко не помітити, але тільки тому, що творча команда серіалу HBO хотіла, щоб глядачі зробили подвійний дубль, якщо його коли-небудь помітять, IGN.
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Камео Мартіна – його перша епізодична роль у серіалі "Гра престолів" – з'явилася в останньому епізоді "Дім, який збудували дракони", закулісного шоу-супутника серіалу "Дім дракона" (через GameSpot). У "Грі престолів" є бібліотека епічних дерев, і дерево, показане в "Будинку дракона", не є винятком. Міцне дерево в Червоній твердині, мабуть, найяскравіший приклад, але апельсинове дерево в Харренхолі також виділяється – і не дарма. Якщо ви уважно придивитесь, то помітите, що на його боці вирізьблене обличчя творця "Гри престолів".
Помітити письменника вкрай складно / Скриншот з відео
Завдання полягало в тому, щоб зробити його досить схожим на нього, але ви ніколи не можете бути впевнені, – пояснив головний художник Домінік Мастерс (Dominic Masters). – Ідея полягає в тому, що ви не дивитеся на нього одразу і не дякуєте: "Це Джордж Р. Р. Мартін", а робите другий дубль і кажете: "О, це він?".
Своєрідне камео Мартіна працює за правилом, яке він встановив для себе кілька років тому. Під час дискусії на Комік-Коні в Сан-Дієго у 2022 році письменник-фантаст заявив, що не з'являтиметься в серіалах, заснованих на його творах, доки не завершить роботу над своєю "пізньою" книгою "Вітри зими".
Звісно, фанати роками жартували, що він ніколи не опублікує книгу (він не просунувся в роботі над нею в період між 2022 і 2023 роками), тому його поява на дереві Харренхолу дозволяє йому продовжити затримку, з'являючись для коротких епізодичних ролей.
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На відміну від роботи Мартіна над "Вітрами зими", 2 сезон "Будинку дракона" незабаром буде завершено. Цієї неділі відбудеться прем'єра восьмої серії та фінал серіалу.
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