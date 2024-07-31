На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Повість-казку "Маленький принц" перекладуть кримськотатарською мовою
-
- 34
В Україні планують перекласти кримськотатарською мовою повість-казку класичного французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц". Книжку зможуть придбати й в окупованому Криму.
Про це у коментарі Суспільне Крим розповіла викладачка кримськотатарської мови Мамурє Чабанова.
Цікаво: Приватні листи принцеси Діани з домогосподаркою виставили на аукціон
За її словами, "Маленький принц" перекладений понад 300 мовами світу.
Це класика, яка перекладена багатьма мовами світу. Якщо вона з'явиться ще і кримськотатарською – буде дуже чудово! Це дуже корисно з точки розвитку мови і літератури для підтримки кримськотатарського народу, для розширення літератури, яку можна читати кримськотатарською мовою. І щоб це була не тільки кримськотатарська література, але й переклади якихось класичних творів, що буде дуже корисно для тих, хто вивчає мову, – зазначила Чабанова.
Вона наголосила, що твір ще у процесі перекладу. Зокрема, планується переклад по одній главі та публікація в закритому Telegram-каналі для тих, хто хоче читати і купили собі електронний варіант книги ще до офіційного релізу.
Цей переклад відкриє нам нові можливості – і кримським татарам, і для читачів взагалі. І буде сприяти розвитку і мови, і літератури, і збільшенню літератури, яку взагалі можна читати кримськотатарською мовою, – заявила Чабанова.
Також перекладачка розповіла, що над створенням книги кримськотатарською мовою працює команда з трьох людей.
Якщо казати про складнощі перекладу, то нам часто не вистачає якихось слів або зворотів для того, щоб влучно їх передати кримськотатарською мовою. Але ми якраз працювали над тим, щоб була можливість передавати все те, що написано в оригіналі точно кримськотатарською. Це і є сприяння розвитку мови, бо можуть з'явитися нові слова, нові звороти, – зауважила Чабанова.
Крім того, за словами перекладачки, придбати книгу зможуть охочі, які перебувають в окупованому Криму. Оплатити можна рублях, бо бажаючі – це більшість кримських татар саме під окупацією в Криму.
Також там планується друкований варіант книжки. Тут ми поки що не плануємо друкований варіант, хоча б електронний. В майбутньому, якщо буде зацікавленість та попит, то можливо і друкований варіант також зробимо. Буде два формати: один кирилицею, другий латиницею. Чому так? Бо є ті хто не читає латиною, переважно це доросле покоління, або ті, хто ще не хочуть переходити. Тому – на вибір самих читачів, – резюмувала Мамуре Чабанова.
І ще: У 2024 році до Кембриджського словника додали понад 3200 нових слів і термінів
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
12:30Lego обіцяє відмовитись від пластику та використовувати екологічні матеріали у кубиках
-
11:20Binance заарештувала кошти користувачів з Палестини на вимогу ЦАХАЛ
-
10:15А ви вже пробували котлети з тунця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 29 серпня
-
20:50У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
-
19:45Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України
-
18:40У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
16:30Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати
-
15:25Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify
-
14:20Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:10На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку
-
11:25Ось, у чому може бути небезпека надмірного саморозвитку
-
10:22Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
18:21Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
16:23Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911
-
15:21Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
-
14:20У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:18Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні
- 27 серпня
-
13:25Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
-
09:21Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
- 26 серпня
-
17:25Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
-
13:25Оригінальні та атмосферні варіанти: як влаштувати свято дитині на 1 вересня
-
09:19Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 серпня
-
17:21Не втрачайте пильність: три знаки Зодіаку, яким слід бути обережними на дорозі
-
13:21Працюй чотири години на тиждень: корисні поради з книжки, які допоможуть саме вам
-
09:21Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 серпня
-
17:40Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек
-
13:25Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
-
09:21День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 серпня
-
17:30Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році
-
13:25Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів
-
09:21Місячний календар стрижок на вересень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 серпня
-
17:28Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"
-
13:20Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify