Повість-казку "Маленький принц" перекладуть кримськотатарською мовою

В Україні планують перекласти кримськотатарською мовою повість-казку класичного французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц". Книжку зможуть придбати й в окупованому Криму.

Про це у коментарі Суспільне Крим розповіла викладачка кримськотатарської мови Мамурє Чабанова.

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За її словами, "Маленький принц" перекладений понад 300 мовами світу.

Це класика, яка перекладена багатьма мовами світу. Якщо вона з'явиться ще і кримськотатарською – буде дуже чудово! Це дуже корисно з точки розвитку мови і літератури для підтримки кримськотатарського народу, для розширення літератури, яку можна читати кримськотатарською мовою. І щоб це була не тільки кримськотатарська література, але й переклади якихось класичних творів, що буде дуже корисно для тих, хто вивчає мову, – зазначила Чабанова.

Вона наголосила, що твір ще у процесі перекладу. Зокрема, планується переклад по одній главі та публікація в закритому Telegram-каналі для тих, хто хоче читати і купили собі електронний варіант книги ще до офіційного релізу.

Цей переклад відкриє нам нові можливості – і кримським татарам, і для читачів взагалі. І буде сприяти розвитку і мови, і літератури, і збільшенню літератури, яку взагалі можна читати кримськотатарською мовою, – заявила Чабанова.

Також перекладачка розповіла, що над створенням книги кримськотатарською мовою працює команда з трьох людей.

Якщо казати про складнощі перекладу, то нам часто не вистачає якихось слів або зворотів для того, щоб влучно їх передати кримськотатарською мовою. Але ми якраз працювали над тим, щоб була можливість передавати все те, що написано в оригіналі точно кримськотатарською. Це і є сприяння розвитку мови, бо можуть з'явитися нові слова, нові звороти, – зауважила Чабанова.

Крім того, за словами перекладачки, придбати книгу зможуть охочі, які перебувають в окупованому Криму. Оплатити можна рублях, бо бажаючі – це більшість кримських татар саме під окупацією в Криму.

Також там планується друкований варіант книжки. Тут ми поки що не плануємо друкований варіант, хоча б електронний. В майбутньому, якщо буде зацікавленість та попит, то можливо і друкований варіант також зробимо. Буде два формати: один кирилицею, другий латиницею. Чому так? Бо є ті хто не читає латиною, переважно це доросле покоління, або ті, хто ще не хочуть переходити. Тому – на вибір самих читачів, – резюмувала Мамуре Чабанова.

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