Найкращі пісні 2000-х: рейтинг ТОП 200 хітів

Daft Punk – One More Time

Впливовий музичний сайт Pitchfork зробив музичні підсумки 2000-х років! Видання опублікувало список 200 найкращих пісень, які вийшли з 2000 по 2009 рік. Насолоджуйтеся!

Перше місце в рейтингу Pitchfork посіла композиція "B.O.B." з альбому дуету OutKast (американські репери Андре Бенджаміна та Антвана Паттона) "Stankonia" 2000 року. Це не просто пісня десятиліття – це і є десятиліття. Заголовок – "Бомби над Багдадом", фраза, яка звучала дивно у 2000 році, на жаль, всюдисуща через два з половиною роки пізніше – і це був лише початок. У треці "B.O.B" стираються межі, що розділяють хіп-хоп, метал та електро.

На другій позиції – трек "All My Friends​" американського рок-гурту з Брукліна LCD Soundsystem з альбому "Sound of Silver" 2007 року. І хоча структура пісні може бути практично незмінною в порівнянні зі стандартним складом перших синглів гурту, інгредієнти були змінені: замість того, щоб нарощувати ударний ритм, ядро ​​пісні – це перемішана фортепіанна петля, яка звучить різноманітно і незвично, поки її охоплює постійно наростальна армія ударних та гітарний риф.

Замикає трійку лідерів британська співачка тамільського походження М.І.А. з піснею до фільму "Мільйонер із нетрів" "Paper Planes" (2007 року). Трек "Паперові літаки" став незвично актуальними для поп-музики в епоху "American Idol". Пісня сама по собі надзвичайно приголомшлива, кожен звук розповідає історію, і кожен звук ідеально протікає під час війни, економічної кризи та глобального голоду змін.

У першу десятку також потрапили такі пісні:

Beyoncé ft. JAY Z – Crazy In Love

З перших моментів й до кінця пісні гучні удари та бурхливі фанфари пробивають усе на своєму шляху, як жорстока сила природи, залишаючи всім нам чіткий вибір або відвернутися, або підкоритися своїй незламній силі.

Daft Punk – One More Time

Ця пісня звучить як багато речей. Тому пам'ятайте, що це називається «Ще раз». Не "Назавжди" чи "Нескінченність" чи "Ще 17 разів". Тож продовжуйте повторювати, тому що ви не будете останніми. "Ще один раз", звичайно, буде.

Yeah Yeah Yeahs – Maps

Якщо ви думаєте, що таку прозорість легко зняти, не перекинувшись на неї, є десятиліття невдалого попу, щоб довести, що ви неправі.

Missy Elliott – Get Ur Freak On

Трек "Get Ur Freak On" давно зарекомендував себе як невіддільну частину еволюції поп-музики у 21 столітті – але не затримуйте дихання, чекаючи того дня, коли це буде звучати звичайно.

Radiohead – Idioteque

Трек "Idioteque" залишається однією з найбільш популярних пісень Radiohead, завдяки своїм барабанним абстракціям та різноманітній спрацьованості гаджетів.

Animal Collective – My Girls

Це дивно сентиментальний момент для інді-групи з авангардним корінням, але це також сигналізувало свого часу про ще одну зміну за десятиліття. Якщо раніше Animal Collective надягали маски та переймали прізвиська, щоб приховати свою особистість, то тут гурт виступив вперед як поп-зірки.

Arcade Fire – Neighborhood #1 (Tunnels)

Це фантазія про втечу підлітків, які уявляють світ без смутку батьків і дорослих, у містечку, заритому снігом, тунелями, що з'єднують двох персонажів. Лірика малює сюрреалістичну та переконливу картину.

Загалом музичну добірку з 200 треків можна слухати майже 15 годин! Слухайте і насолоджуйтесь стовідсотковими хітами на МАКСИМУМ ТУТ!

