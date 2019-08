MOZGI випустили патріотичний кліп на перший українськомовний хіт "999"

Гурт MOZGI випустив свій перший хіт українською мовою під назвою "999". Патріотичну пісню Потап і Ко присвятили Україні та всім українцям, гідним жити у най-най-найкращій державі. Дивіться проникливий кліп!

"У нашій країні – все nine nine nine: найкращі дівчата, найсмачніша їжа, найкрутіші дороги, найтихіша тиша", – співають MOZGI. При цьому артисти наголошують, що "треба тільки трохи зачекати і все буде". Гурт разом зі знімальною командою проїхав пів країни, щоб показати різноманітність України.

Дивитись онлайн проникливий кліп MOZGI – 999:

Прем'єра кліпу на пісню "999" приурочена до Дня Незалежності. Це – перша українськомовна робота гурту. Авторами музики стали Потап і Позитив, а текст композиції Потап написав спільно з Андрієм Безкровним. "У кожного з нас в серці живе своя Україна, але ми вирішили показати ії справжньою, без прикрас", – прокоментували учасники MOZGI.

Локаціями для зйомок стали геть не туристичні місця: Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей", Первомайський кар'єр "Граніт", Слобідський ринок у Одесі, Авдіївський коксохімічний завод, дороги та СТО. Обличчям України у відео є діти та пенсіонери, м'ясники та гірняки, продавчині та автослюсарі.

Текст і слова пісні MOZGI – 999 (Nine nine nine)

999

Let's go

Я тобі подо

Я тобі подо

Я тобі подоподоподоподоподобаюся

Ти мені подо

Ти мені подо

Полював я на любов

А став твоєю здобиччю

Я тобі подо (теж)

Ти мені подо (теж)

Один одному

Подоподоподоподобаємся

Дійсно - це любов

Точно - це любов

Бо як пояснити факт що зі мною коїться

Ааа

Ніяк

Це любов

Shit

Fuck

100 відсотковий факт

Тааааак

Дай тільки знак

Як мені поводитись з тобою

Як як як як

Як-42 літак

Чартер в Карпати

Я тебе у Буковелі мала буду літати

Дві принцеси з Одеси

І харківські моделі

На моєму ліжку wow

Стрибають до стелі

І ми міняємо готелі

Як міняють назви вулиць

Хтось гальмує по життю

Ну а нас вперед всіх тулить

І нам весело так

Ніби це є день останній

Стільки часу приділити можна

Тільки коханню

І тільки пошукам

Прошу пан

Полісман

Обшукав

Не знайшов

Відпускай

Нам не заважай

Це ж загублений рай

Я майже второпав

Яка там Америка

Яка там Європа

Nine nine nine

Nine nine nine

В нашій країні все nine nine nine

Найкращі дівчата

Найсмачніша їжа

Найкрутіші дороги

Найтихіша тиша

Nine nine nine

Nine nine nine

В нашій країні все nine nine nine

Ти трохи зачекай

І скоро в нас буде все най най най

А поки...

Я тобі подо

Я тобі подо

Я тобі подоподоподоподоподобаюся

Ти мені подо

Ти мені подо

Полював я на любов

А став твоєю здобиччю

Я тобі подо (теж)

Ти мені подо (теж)

Один одному

Подоподоподоподобаємся

Дійсно - це любов

Точно - це любов

Бо як пояснити факт що зі мною коїться

Кокаін

Бурштин

Перелазимо тин

Ти подумай що в Європі

Ти завжди будеш один

Скільки пасок не святи

Ти не будеш святим

Ми зароблені купюри

Переводимо у дим

Сидимо куримо

Travis Scott

У Slow Mo

І пасемо як пасеться скот

І не віримо

Що буває добре так

Коли у себе вдома

Тільки тут ми з друзями

Знімаємо втому

Кома....

Впадаємо в кому

Подзвони куму

Може він вдома

Є одна знайома

Знайомої дівчини

Вона зараз приїде

Ось навіщо Батьківщина...

Nine nine nine

Nine nine nine

В нашій країні все nine nine nine

Найкращі дівчата

Найсмачніша їжа

Найкрутіші дороги

Найтихіша тиша

Nine nine nine

Nine nine nine

В нашій країні все nine nine nine

Ти трохи зачекай

І скоро в нас буде все най най най

А поки...

Я тобі подо

