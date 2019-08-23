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MOZGI випустили патріотичний кліп на перший українськомовний хіт "999"
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Гурт MOZGI випустив свій перший хіт українською мовою під назвою "999". Патріотичну пісню Потап і Ко присвятили Україні та всім українцям, гідним жити у най-най-найкращій державі. Дивіться проникливий кліп!
"У нашій країні – все nine nine nine: найкращі дівчата, найсмачніша їжа, найкрутіші дороги, найтихіша тиша", – співають MOZGI. При цьому артисти наголошують, що "треба тільки трохи зачекати і все буде". Гурт разом зі знімальною командою проїхав пів країни, щоб показати різноманітність України.
Дивитись онлайн проникливий кліп MOZGI – 999:
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Прем'єра кліпу на пісню "999" приурочена до Дня Незалежності. Це – перша українськомовна робота гурту. Авторами музики стали Потап і Позитив, а текст композиції Потап написав спільно з Андрієм Безкровним. "У кожного з нас в серці живе своя Україна, але ми вирішили показати ії справжньою, без прикрас", – прокоментували учасники MOZGI.
Локаціями для зйомок стали геть не туристичні місця: Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей", Первомайський кар'єр "Граніт", Слобідський ринок у Одесі, Авдіївський коксохімічний завод, дороги та СТО. Обличчям України у відео є діти та пенсіонери, м'ясники та гірняки, продавчині та автослюсарі.
Текст і слова пісні MOZGI – 999 (Nine nine nine)
999
Let's go
Я тобі подо
Я тобі подо
Я тобі подоподоподоподоподобаюся
Ти мені подо
Ти мені подо
Полював я на любов
А став твоєю здобиччю
Я тобі подо (теж)
Ти мені подо (теж)
Один одному
Подоподоподоподобаємся
Дійсно - це любов
Точно - це любов
Бо як пояснити факт що зі мною коїться
Ааа
Ніяк
Це любов
Shit
Fuck
100 відсотковий факт
Тааааак
Дай тільки знак
Як мені поводитись з тобою
Як як як як
Як-42 літак
Чартер в Карпати
Я тебе у Буковелі мала буду літати
Дві принцеси з Одеси
І харківські моделі
На моєму ліжку wow
Стрибають до стелі
І ми міняємо готелі
Як міняють назви вулиць
Хтось гальмує по життю
Ну а нас вперед всіх тулить
І нам весело так
Ніби це є день останній
Стільки часу приділити можна
Тільки коханню
І тільки пошукам
Прошу пан
Полісман
Обшукав
Не знайшов
Відпускай
Нам не заважай
Це ж загублений рай
Я майже второпав
Яка там Америка
Яка там Європа
Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Найкращі дівчата
Найсмачніша їжа
Найкрутіші дороги
Найтихіша тиша
Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Ти трохи зачекай
І скоро в нас буде все най най най
А поки...
Я тобі подо
Я тобі подо
Я тобі подоподоподоподоподобаюся
Ти мені подо
Ти мені подо
Полював я на любов
А став твоєю здобиччю
Я тобі подо (теж)
Ти мені подо (теж)
Один одному
Подоподоподоподобаємся
Дійсно - це любов
Точно - це любов
Бо як пояснити факт що зі мною коїться
Кокаін
Бурштин
Перелазимо тин
Ти подумай що в Європі
Ти завжди будеш один
Скільки пасок не святи
Ти не будеш святим
Ми зароблені купюри
Переводимо у дим
Сидимо куримо
Travis Scott
У Slow Mo
І пасемо як пасеться скот
І не віримо
Що буває добре так
Коли у себе вдома
Тільки тут ми з друзями
Знімаємо втому
Кома....
Впадаємо в кому
Подзвони куму
Може він вдома
Є одна знайома
Знайомої дівчини
Вона зараз приїде
Ось навіщо Батьківщина...
Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Найкращі дівчата
Найсмачніша їжа
Найкрутіші дороги
Найтихіша тиша
Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Ти трохи зачекай
І скоро в нас буде все най най най
А поки...
Я тобі подо
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