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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

MOZGI випустили патріотичний кліп на перший українськомовний хіт "999"

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Новий кліп MOZGI - фото 1
Новий кліп MOZGI

Гурт MOZGI випустив свій перший хіт українською мовою під назвою "999". Патріотичну пісню Потап і Ко присвятили Україні та всім українцям, гідним жити у най-най-найкращій державі. Дивіться проникливий кліп!

"У нашій країні – все nine nine nine: найкращі дівчата, найсмачніша їжа, найкрутіші дороги, найтихіша тиша", – співають MOZGI. При цьому артисти наголошують, що "треба тільки трохи зачекати і все буде". Гурт разом зі знімальною командою проїхав пів країни, щоб показати різноманітність України.

Дивитись онлайн проникливий кліп MOZGI – 999:

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Прем'єра кліпу на пісню "999" приурочена до Дня Незалежності. Це – перша українськомовна робота гурту. Авторами музики стали Потап і Позитив, а текст композиції Потап написав спільно з Андрієм Безкровним. "У кожного з нас в серці живе своя Україна, але ми вирішили показати ії справжньою, без прикрас", – прокоментували учасники MOZGI.

MOZGI випустили патріотичний кліп на перший українськомовний хіт '999' - фото 349675

Локаціями для зйомок стали геть не туристичні місця: Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей", Первомайський кар'єр "Граніт", Слобідський ринок у Одесі, Авдіївський коксохімічний завод, дороги та СТО. Обличчям України у відео є діти та пенсіонери, м'ясники та гірняки, продавчині та автослюсарі.

Текст і слова пісні MOZGI – 999 (Nine nine nine)

999
Let's go

Я тобі подо
Я тобі подо
Я тобі подоподоподоподоподобаюся
Ти мені подо
Ти мені подо
Полював я на любов
А став твоєю здобиччю
Я тобі подо (теж)
Ти мені подо (теж)
Один одному
Подоподоподоподобаємся
Дійсно - це любов
Точно - це любов
Бо як пояснити факт що зі мною коїться
Ааа

Ніяк
Це любов
Shit
Fuck
100 відсотковий факт
Тааааак
Дай тільки знак
Як мені поводитись з тобою
Як як як як
Як-42 літак
Чартер в Карпати
Я тебе у Буковелі мала буду літати
Дві принцеси з Одеси
І харківські моделі
На моєму ліжку wow
Стрибають до стелі

І ми міняємо готелі
Як міняють назви вулиць
Хтось гальмує по життю
Ну а нас вперед всіх тулить
І нам весело так
Ніби це є день останній
Стільки часу приділити можна
Тільки коханню
І тільки пошукам
Прошу пан
Полісман
Обшукав
Не знайшов
Відпускай
Нам не заважай
Це ж загублений рай
Я майже второпав
Яка там Америка
Яка там Європа

Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Найкращі дівчата
Найсмачніша їжа
Найкрутіші дороги
Найтихіша тиша
Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Ти трохи зачекай
І скоро в нас буде все най най най
А поки...

Я тобі подо
Я тобі подо
Я тобі подоподоподоподоподобаюся
Ти мені подо
Ти мені подо
Полював я на любов
А став твоєю здобиччю
Я тобі подо (теж)
Ти мені подо (теж)
Один одному
Подоподоподоподобаємся
Дійсно - це любов
Точно - це любов
Бо як пояснити факт що зі мною коїться

Кокаін
Бурштин
Перелазимо тин
Ти подумай що в Європі
Ти завжди будеш один
Скільки пасок не святи
Ти не будеш святим
Ми зароблені купюри
Переводимо у дим
Сидимо куримо
Travis Scott
У Slow Mo
І пасемо як пасеться скот
І не віримо
Що буває добре так
Коли у себе вдома
Тільки тут ми з друзями
Знімаємо втому

Кома....
Впадаємо в кому
Подзвони куму
Може він вдома
Є одна знайома
Знайомої дівчини
Вона зараз приїде
Ось навіщо Батьківщина...

Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Найкращі дівчата
Найсмачніша їжа
Найкрутіші дороги
Найтихіша тиша
Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Ти трохи зачекай
І скоро в нас буде все най най най
А поки...
Я тобі подо

MOZGI випустили патріотичний кліп на перший українськомовний хіт '999' - фото 349674

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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