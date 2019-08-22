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Тіна Кароль – Вабити: дивіться спокусливий кліп на нову несподівану пісню

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Діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль - фото 1
Діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль / youtube

Українська співачка Тіна Кароль випустила яскравий і кумедний кліп на трек "Вабити". Дивіться нове відео з Тіною у головній ролі та насолоджуйтесь її пікантними образами!

Такою Тіну ви не бачили вже давно! У презентованій роботі Тіни Кароль поєднує сексуальність, веселощі й гарний настрій. За сюжетом кліпу "Вабити", два хатні робітники домагаються уваги своєї спокусливої господині, яка грайливо і впевнено зваблює їх.

Дивитись онлайн новий кліп Тіни Кароль – Вабити:

Текст запальної новинки написала реперка alyona alyona, а кліп "Вабити" знімали в Штатах.

Тіна Кароль – Вабити: дивіться спокусливий кліп на нову несподівану пісню - фото 349633

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Слова і текст пісні Тіна Кароль – Вабити:

Бавити, бавити є-а бавити
Вабити, вабити є-а вабити

Як же тебе звати на ти
свій погляд до тебе кочу ніби м'яч Погратись
А ти далеко ховаєш своє ім'я
й не знаєш чому я досі йду за тобою, тобою
Якось в свою клітку спіймав
прозору як небо лечу ніби птах
де вічна зима вогнем обпікаю твої вуста
та я завжди готова до Чесного бою з тобою

Буду тебе бавити, бавити є-а бавити
Буду тебе вабити, вабити є-а вабити
Буду тебе бавити, бавити є-а бавити
Знати мене мав би ти, мав би ти є-а мав би ти
Бавити, бавити
Вабити, вабити
Бавити, бавити

Ти не знаєш, хто я - дарма
ця суміш обставин вабить обох
Героїв роман напишемо новий з тобою удвох
і море почуттів нам дарує
Ці хвилі ой сильні
Я викину годинник і все,
що може тепер нагадати про час
він плине, несе
між сонцем і зорями лагідно нас
Ми будемо щасливі з тобою сьогодні
Віднині

Тіна у новому кліпі - фото 349634
Тіна у новому кліпі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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