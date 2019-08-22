Тіна Кароль – Вабити: дивіться спокусливий кліп на нову несподівану пісню

Українська співачка Тіна Кароль випустила яскравий і кумедний кліп на трек "Вабити". Дивіться нове відео з Тіною у головній ролі та насолоджуйтесь її пікантними образами!

Такою Тіну ви не бачили вже давно! У презентованій роботі Тіни Кароль поєднує сексуальність, веселощі й гарний настрій. За сюжетом кліпу "Вабити", два хатні робітники домагаються уваги своєї спокусливої господині, яка грайливо і впевнено зваблює їх.

Дивитись онлайн новий кліп Тіни Кароль – Вабити:

Текст запальної новинки написала реперка alyona alyona, а кліп "Вабити" знімали в Штатах.

Це цікаво: Тіна Кароль виконає гімн України на Ході Гідності: відео репетиції

Слова і текст пісні Тіна Кароль – Вабити:

Бавити, бавити є-а бавити

Вабити, вабити є-а вабити

Як же тебе звати на ти

свій погляд до тебе кочу ніби м'яч Погратись

А ти далеко ховаєш своє ім'я

й не знаєш чому я досі йду за тобою, тобою

Якось в свою клітку спіймав

прозору як небо лечу ніби птах

де вічна зима вогнем обпікаю твої вуста

та я завжди готова до Чесного бою з тобою

Буду тебе бавити, бавити є-а бавити

Буду тебе вабити, вабити є-а вабити

Буду тебе бавити, бавити є-а бавити

Знати мене мав би ти, мав би ти є-а мав би ти

Бавити, бавити

Вабити, вабити

Бавити, бавити

Ти не знаєш, хто я - дарма

ця суміш обставин вабить обох

Героїв роман напишемо новий з тобою удвох

і море почуттів нам дарує

Ці хвилі ой сильні

Я викину годинник і все,

що може тепер нагадати про час

він плине, несе

між сонцем і зорями лагідно нас

Ми будемо щасливі з тобою сьогодні

Віднині

Тіна у новому кліпі

Читайте також: Ukrainian Song Project зібрав 20 тисяч людей на Арені Львів: як пройшло музичне свято