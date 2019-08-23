Pianoбой та Open Kids – Ніхто не сам: саундтрек до фільму "Поліна і таємниця кіностудії"

Пісня "Ніхто не сам" у виконанні Pianoбой та Open Kids стала офіційним саундтреком до нового українського фільму "Поліна і таємниця кіностудії", який вийшов у прокат 22 серпня. Дивіться проникливий кліп з кадрами стрічки!

Кліп "Ніхто не сам" – це поєднання епізодів із фільму "Поліна і таємниця кіностудії" зі зйомками Дмитра Шурова та дівчат з гурту Open Kids на студії звукозапису FILM.UA. Версія артиста із колективом записана спеціально для кінострічки, а в альбом же увійде трек у виконанні самого Pianoбой.

Це цікаво: Дивіться спокусливий кліп Тіна Кароль – Вабити

"Ця пісня – щира думка людини, яка шукає себе в цьому світі. Тільки пройшовши крізь всі випробування, йдучи весь час за своїм сонцем, ти здатен зрозуміти, хто ти і для чого тут. Коли я створював пісню, я надихався моїми улюбленими ліричними саундтреками до культових діснеївських мультфільмів – Lion King, El Dorado, Русалонька", – поділився Шуров.

Pianoбой feat. Open Kids – Ніхто Не Сам: дивіться кліп на саундтрек до фільму "Поліна і таємниця кіностудії"

За сюжетом фільму "Поліна і таємниця кіностудії", головна героїня нічого не знає про своє минуле і батьків. Поліна живе в будинку зі злою тіткою та двоюрідним братом. Ті таємно планують позбутися дівчинки в день її народження, щоб отримати таємничу спадщину – кіностудію. Поліні вдається втекти, і вона вирушає в небезпечну подорож світами інших кінофільмів. Тут дівчина знаходить нових друзів, за допомогою яких вона має розгадати всі загадки та здійснити головну мету цієї дивовижної мандрівки – дізнатись правду про власну родину.

Текст і слова пісні "Ніхто Не Сам"

Коли у серці вогник ледве гріє

А темрява сховала всі шляхи

До землі прикуті твої крила

І ти одна гукаєш серед сотень не таких

Приспів:

Візьми з собою своє сонце

Іди за ним і не згасай

Де ти є і де ще не був

Чуже чи своє небо

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Ти мрієш відчувати барви світу

Між безлічі зірок знайти свою

Назавжди зруйнувати сірі стіни

І босоніж назустріч бігти справжньому життю

Приспів:

Візьми з собою своє сонце

Іди за ним і не згасай

Де ти є і де ще не був

Чуже чи своє небо

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Пам'ятай, ніхто із нас не сам

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Дивіться трейлер фільму "Поліна і таємниця кіностудії":

Більше музики: THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти"