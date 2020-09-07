На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
-
- 168
Всесвітньо відома модель Ешлі Грем – дівчина, яка надихає красунь, що мають зайву вагу, повірити в себе і навчитися виглядати красиво. Давайте подивимося, як змінювалася зірка і як вона виглядає сьогодні.
Майбутня топмодель Ешлі Грем з'явилася на світ 30 жовтня 1987 року в столиці штату Небраска, місті Лінкольн. Дівчинка була старшою з трьох дочок у родині, тому їй доводилося постійно наглядати за своїми молодшими сестрами. Відомо, що по лінії матері в їхньому роду були навіть етнічні німці.
І ще: ТОП 10 хітів, які очолювали чарти Billboard у 90-х: ностальгійна добірка
У школі над маленькою Ешлі насміхалися однокласники, висміюючи нестандартну фігуру дівчини. І навіть близькі люди, батьки, не бажали підтримати дочку, постійно вказуючи на її повноту. Ковтаючи сльози, Грем мріяла про модельну кар'єру, в глибині душі розуміючи, що фантазії ці навряд чи стануть реальністю. Однак доля розпорядилася інакше: постійні насмішки і образи змусили дівчину взяти волю в кулак і довести оточуючим, що модельний світ відкритий не тільки для худеньких.
Все змінилося, коли їй виповнилося 12 років. В одному з магазинів сусіднього міста Омаха природна краса дівчинки привернула увагу модельного скаута компанії I & I, який запропонував співпрацю, що поклала початок її успішної кар'єри в індустрії моди.
У 2001 році Грем підписала контракт з Wilhelmina Models, після появи на модельній конвенції. У 2003 році дівчина підписала контракт з Ford Models. На ранньому етапі кар'єри, Грем з'явилася в YM magazine. У квітні 2007 про неї вийшла стаття від Саллі Сінгер з Vogue magazine, а в жовтні 2009 вона з'явилася у випуску Glamour These Bodies are Beautiful at Every Size разом з іншими plus-size моделями, включаючи Кейт Діллон Левін, Емі Лемонса, Ліззі Міллер, Кристал Ренн, Дженні Рунко і Анансі Сімс. У 2010 році Грем з'явилася в скандальній телерекламі Lane Bryant. Реклама отримала більше 800 000 переглядів на Ютубі і висвітлювалася інформаційними агентствами, такими як The Huffington Post і New York Post.
У грудні 2010 року, Грем також з'явилася в Bust magazine. Вона знялася в декількох кампаніях, зокрема Curve ID SS 2011 року з Сабіною Карлссон, Аною Лісабон, Маркітою Прінг і Маккензі Релі, і Boyfriend Collection F / W 10 з Рейчел Кларк, Аною Лісабон, Анаіс Малі, Маркитою Прінг і Ешлі Сміт.
У 2013 Ешлі зважилася на відкриття власної справи. Дівчина випустила колекцію білизни для повних дам. Ця лінійка стала популярною, викликавши інтерес модниць великих розмірів. Такий успіх колекції, на думку Ешлі Грем, можна легко пояснити: хто, як не повна жінка, врахує всі нюанси при розробці білизни для таких самих жінок.
Гарячі фото Ешлі Грем 18+
Грем була наставником в реаліті-шоу MTV Made, де допомагала підліткам з нестандартними формами прокласти дорогу в модельний бізнес. Грем також виступає перед школярами, розповідаючи про те, як правильно ставитися до свого тіла і полюбити його.
Зараз Ешлі Грем продовжує зніматися, не відмовляючись від фотосесій. 2017 рік вийшов дуже насиченим в плані показів та зйомок. У вільний час дівчина займається спортом і подорожує. За власним зізнанням, Ешлі ретельно стежить за харчуванням і дотримується насиченого графіка навантажень. 18 січня 2020 року Ешлі Грем і її чоловік вперше стали батьками. У них народився син.
Це цікаво: Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
21:56Скандальна Кончіта Вурст знову кардинально змінила імідж: фото
-
21:26Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
-
21:008 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Три прості вправи, які навчать віджиматися правильно
-
20:15Телескоп зробив найдетальніші знімки плям на Сонці
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:48Папараці зняли Ріанну з синцями на обличчі: що сталося
-
19:19Ці знаки Зодіаку бояться стосунків та обов'язків як вогню
-
19:0810 психологічних трюків, які варто знати кожному
-
19:00Привітання на День ангела Наталії 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
18:50Рецепт курячих стегон з апельсинами набирає популярності у мережі
-
18:21Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 показали нові кадри з гри
-
18:00Гороскоп на 8 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Американцю загрожує штраф у півмільйона доларів за мандри під час Covid-19
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:24Сексуальна Кендалл Дженнер в бікіні похвалилася ідеальною фігурою
-
17:15Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити
-
17:00Картинки з Днем ангела Наталії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
16:52Ці яскраві кольори будуть на піку популярності восени 2020
-
16:20Джейсон Стетхем зіграє в новому трилері Гая Річі
-
16:00Привітання з Днем ангела Наталії: вірші, проза і смс на іменини
-
15:53Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками
-
15:25Вчені пояснили, звідки беруться нав'язливі негативні думки
-
14:52Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака
-
14:31Названа доза шоколаду, безпечна для фігури
-
21:26Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
-
19:0810 психологічних трюків, які варто знати кожному
-
17:15Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити
-
15:53Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками
-
13:11Дивна сучасна мода: шедеври дизайну, які змушують сміятись
-
11:23Танці з зірками 2020: яка пара першою покинула шоу (відео)
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня
-
08:23Танці з зірками 2020 випуск 2 онлайн: дивитись відео виступів і результати
-
07:23Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі
- 06 вересня
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:47З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
17:25Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)
-
15:55Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми
-
13:19Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
08:23Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку
- 05 вересня
-
21:22Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
14:25День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
08:135 бюджетних продуктів, які покращують зір
- 04 вересня
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту