Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем

Всесвітньо відома модель Ешлі Грем – дівчина, яка надихає красунь, що мають зайву вагу, повірити в себе і навчитися виглядати красиво. Давайте подивимося, як змінювалася зірка і як вона виглядає сьогодні.

Майбутня топмодель Ешлі Грем з'явилася на світ 30 жовтня 1987 року в столиці штату Небраска, місті Лінкольн. Дівчинка була старшою з трьох дочок у родині, тому їй доводилося постійно наглядати за своїми молодшими сестрами. Відомо, що по лінії матері в їхньому роду були навіть етнічні німці.

У школі над маленькою Ешлі насміхалися однокласники, висміюючи нестандартну фігуру дівчини. І навіть близькі люди, батьки, не бажали підтримати дочку, постійно вказуючи на її повноту. Ковтаючи сльози, Грем мріяла про модельну кар'єру, в глибині душі розуміючи, що фантазії ці навряд чи стануть реальністю. Однак доля розпорядилася інакше: постійні насмішки і образи змусили дівчину взяти волю в кулак і довести оточуючим, що модельний світ відкритий не тільки для худеньких.

Все змінилося, коли їй виповнилося 12 років. В одному з магазинів сусіднього міста Омаха природна краса дівчинки привернула увагу модельного скаута компанії I & I, який запропонував співпрацю, що поклала початок її успішної кар'єри в індустрії моди.

У 2001 році Грем підписала контракт з Wilhelmina Models, після появи на модельній конвенції. У 2003 році дівчина підписала контракт з Ford Models. На ранньому етапі кар'єри, Грем з'явилася в YM magazine. У квітні 2007 про неї вийшла стаття від Саллі Сінгер з Vogue magazine, а в жовтні 2009 вона з'явилася у випуску Glamour These Bodies are Beautiful at Every Size разом з іншими plus-size моделями, включаючи Кейт Діллон Левін, Емі Лемонса, Ліззі Міллер, Кристал Ренн, Дженні Рунко і Анансі Сімс. У 2010 році Грем з'явилася в скандальній телерекламі Lane Bryant. Реклама отримала більше 800 000 переглядів на Ютубі і висвітлювалася інформаційними агентствами, такими як The Huffington Post і New York Post.

У грудні 2010 року, Грем також з'явилася в Bust magazine. Вона знялася в декількох кампаніях, зокрема Curve ID SS 2011 року з Сабіною Карлссон, Аною Лісабон, Маркітою Прінг і Маккензі Релі, і Boyfriend Collection F / W 10 з Рейчел Кларк, Аною Лісабон, Анаіс Малі, Маркитою Прінг і Ешлі Сміт.

У 2013 Ешлі зважилася на відкриття власної справи. Дівчина випустила колекцію білизни для повних дам. Ця лінійка стала популярною, викликавши інтерес модниць великих розмірів. Такий успіх колекції, на думку Ешлі Грем, можна легко пояснити: хто, як не повна жінка, врахує всі нюанси при розробці білизни для таких самих жінок.

Грем була наставником в реаліті-шоу MTV Made, де допомагала підліткам з нестандартними формами прокласти дорогу в модельний бізнес. Грем також виступає перед школярами, розповідаючи про те, як правильно ставитися до свого тіла і полюбити його.

Зараз Ешлі Грем продовжує зніматися, не відмовляючись від фотосесій. 2017 рік вийшов дуже насиченим в плані показів та зйомок. У вільний час дівчина займається спортом і подорожує. За власним зізнанням, Ешлі ретельно стежить за харчуванням і дотримується насиченого графіка навантажень. 18 січня 2020 року Ешлі Грем і її чоловік вперше стали батьками. У них народився син.

