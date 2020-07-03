ТОП 10 хітів, які очолювали чарти Billboard у 90-х: ностальгійна добірка

Авторитетний журнал Billboard, відомий своїми музичними хіт-парадами, представив рейтинг головних пісень літніх чартів 90-х. Вмикайте ностальгійний плейлист, під який колись відривались усі.

Відкриває хіт-парад 90-х Мерая Кері, яка в 1990 році випустила однойменний дебютний альбом з титульною піснею "Vision of Love". Цей трек підірвав літній чарт Billboard.

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Наступного року головним хітмейкером став Браян Адамс зі своїм "лукінг ту май ааайс". Згадуйте разом з нами, чиї ще пісні очолювали "Summer Chart" у 90-х.

1990: "Vision of Love," Мерая Кері

1991: "(Everything I Do) I Do It For You," Браян Адамс

1992: "Baby Got Back," Sir Mix-a-Lot

1993: "Can't Help Falling In Love," UB40

1994: "I Swear," All-4-One

1995: "Waterfalls," TLC

1996: "Macarena (Bayside Boys Mix)," Los Del Rio

1997: "I'll Be Missing You," Puff Daddy & Faith Evans feat. 112

1998 : "The Boy Is Mine," Brandy & Monica

1999: "Genie in a Bottle," Крістіна Агілера

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