На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
- 119
Міранда Керр – модель австралійського походження, яка прославилася тим, що протягом шести років співпрацювала з компанією Victoria's Secret. Сьогодні красуня, як і раніше залишається знаменитою.
Міранда вчилася у Джона Філдера з міста Кернса в його Академії природного життя, а потім, паралельно з модельною діяльністю, вступила до інституту інтегративного харчування в Нью-Йорку, де отримала диплом консультанта з ведення здорового способу життя. Американська асоціація лікарів, що пропагує лікування без ліків, видала дівчині сертифікат організації. Можливо, Керр стала б відомим лікарем-дієтологом, але випадок змінив все її плани – в 1996 році їй запропонували участь в національному австралійському конкурсі моделей. Міранда стала переможницею і взяла участь у своїй першій фотосесії для видання Dolly.
Це цікаво: Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
Саме чудова модельна зовнішність визначила майбутню біографію Міранди. У 14 років дівчина спробувала сили в конкурсі моделей Australian nation-wide model. Несподівано для себе Керр перемогла. Організатори конкурсу влаштували для переможниці фотосесію, яка незабаром з'явилася в одному з глянцевих журналів.
Успіх був грандіозним, але зі скандальним присмаком. Охоронцям моралі здалося, що знімки неповнолітньої дівчинки в купальнику нагадують дитячу порнографію. На це сама Міранда Керр заперечила, що Доллі (журнал, в якому з'явилися фото) призначений для дівчаток-підлітків, а не для дорослих чоловіків.
Після гучної фотосесії Міранда Керр миттєво прославилася. Гуру фешн-індустрії голосно вихваляли її ангельську красу. Не дивно, що красуня отримала привабливу пропозицію від модельного агентства в Мельбурні і була зарахована до штату. На той момент успіх Міранди увінчався дипломом середньої школи. У 2007 році в Нью-Йорку модель вперше вийшла на подіум, рекламуючи білизну. Параметри зовнішності Керр (зріст 175 см, вага 49 кг) дозволяли роздягатися перед камерою для реклами білизни.
Міранда стала єдиною австралійкою з ангелів бренду Victoria's Secret. За рік роботи в торговому домі дівчина увійшла в топ-10 найбільш високооплачуваних моделей світу. Зірка співпрацювала з фірмою 6 років, після чого розірвала контракт. На подіумі її замінила зовні схожа на неї модель Барбара Палвін. Фото Міранди Керр з'явилися в багатьох відомих глянцевих журналах. Також дівчина взяла участь у зйомках кліпів Фарела Вільямса і Каньє Веста. Міранда Керр знялася в одній із серій знаменитого американського ситкому Як я зустрів вашу маму. Її робота оцінюється величезними грошовими сумами, що дозволило їй у 2008 році потрапити в десятку найбагатших моделей світу за версією Forbes.
Ще одне з починань моделі – власна лінія косметичних засобів Kora Organics, випущена в 2009 році на основі натуральних речовин. З 2010 року Міранда була одружена з актором Орландо Блумом. Вона стала першою вагітною моделлю, що потрапила на сторінки Vogue: під час зйомки для австралійської версії журналу вона була на шостому місяці. Незабаром у Міранди народився син Флінн Крістофер. У 2013 році пара прийняла рішення розійтися, однак дитину вони як і раніше виховують разом.
Гарячі фото Міранди Керр 18+
Міранда Керр послідовниця буддизму. Вона захоплюється йогою і дотримується спеціальної дієти, заснованої на овочах, фруктах і рибі. У 2009 році модель запустила свій бренд натуральної косметики Kora Organics. А в 2010 році вона видала книгу Цінуй себе, в якій поділилася своїми рецептами щастя і позитивного життєвого настрою.
Взимку 2020 року мама трьох синів вперше за довгий час з'явилася на публіці. Вона влаштувала світську вечірку, присвячену запуску своєї нової лінії органічної косметики Noni Night. Презентацію в Smog Shopp в Лос-Анджелесі відвідали подруги Міранди: Джоанна Коулз, Олівія Манн, Стелла Максвелл, Анін Бінг і Жасмін Тукс. Нічна серія від Kora Organics сподобалася присутнім не менш, ніж ворожіння на кристалах і астрологічні експерименти, які стали частиною програми.
І ще: Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
-
19:55Нудне тріо: найзанудніші знаки Зодіаку
-
19:42Katy Perry – Smile: слухайте новий сингл співачки з майбутнього альбому
-
19:30З Днем ангела Петра 2020: привітання у віршах, смс і прозі на іменини
-
19:23Lenovo Legion встановив рекорд потужності
-
19:12Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:00В ОАЕ хворих на коронавірус шукатимуть за допомогою собак
-
18:52Вчені розгадали загадку дивної суміші на Місяці
-
18:42Android 10 встановила рекорд швидкості поширення на смартфонах, але до iOS їй ще далеко
-
18:32Максимум футуризму: на відео показали електричний кросовер Nissan Ariya
-
18:20Як позбутися набряків ніг влітку
-
18:10Гороскоп на 11 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:03Класні лосіни: кліп GannaBaby про музичних фанів, що лишилися без фестивалів
-
17:50Відому модель розкритикували за занадто відверті фото 18+
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Як правильно дихати під час бігу: 5 важливих порад
-
17:22Alyona Alyona зізналася, чому наважилася на схуднення
-
17:13Ставилися, як до лайна: автор Ходячих мерців розповів про роботу на Marvel
-
16:51Три продукти, корисні при підвищеному тиску
-
16:42Українські Spice Girls: американський Vogue написав про ВІА Гру
-
16:21Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
16:13Експерти розповіли, як побороти сонливість вдень
-
15:53Тимошенко і Ляшко вели пряму трансляцію з авто, але щось пішло не так: курйозне відео
-
15:43Уперше після Х'ю Хефнера: на обкладинці Playboy з'явився чоловік
-
15:25Як зрозуміти, що вас скоро звільнять
-
19:12Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
16:21Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
13:5112 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває
-
11:05Last Dance: Время и Стекло випустили кліп на нову прощальну пісню
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня
-
07:345 ранкових звичок, які можуть зіпсувати весь ваш день
- 09 липня
-
21:33Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози
-
19:01Сендвіч Росса та піца Джої: з'явились рецепти улюблених страв із серіалу ДРУЗІ
-
16:44Максимум цікавинок! 5 захопливих книг, які не можна пропустити
-
14:31Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
-
12:00Най, троскотало, фрілка: 15 музичних інструментів, на яких грали українці в давнину
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня
-
07:14Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі
-
00:24Динамо – Ворскла: відео голів і огляд фіналу Кубка України 2020
- 08 липня
-
21:32Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію
-
21:15ДИНАМО – ВОРСКЛА ▶ дивитись онлайн фінал Кубка України 2020
-
17:5010 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям
-
15:08Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
-
13:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?
-
11:21Для цих знаків Зодіаку середина літа стане початком нового життя
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня
-
07:16Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози
- 07 липня
-
21:37І сміх, і гріх: порноактори, які стали інтернет-мемами
-
19:32Носач, квока, риба-крапля: ТОП 10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути
-
17:14А тепер усе інакше: O.Torvald драйвово переспівали український хіт 90-х