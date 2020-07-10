Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+

Міранда Керр – модель австралійського походження, яка прославилася тим, що протягом шести років співпрацювала з компанією Victoria's Secret. Сьогодні красуня, як і раніше залишається знаменитою.

Міранда вчилася у Джона Філдера з міста Кернса в його Академії природного життя, а потім, паралельно з модельною діяльністю, вступила до інституту інтегративного харчування в Нью-Йорку, де отримала диплом консультанта з ведення здорового способу життя. Американська асоціація лікарів, що пропагує лікування без ліків, видала дівчині сертифікат організації. Можливо, Керр стала б відомим лікарем-дієтологом, але випадок змінив все її плани – в 1996 році їй запропонували участь в національному австралійському конкурсі моделей. Міранда стала переможницею і взяла участь у своїй першій фотосесії для видання Dolly.

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Саме чудова модельна зовнішність визначила майбутню біографію Міранди. У 14 років дівчина спробувала сили в конкурсі моделей Australian nation-wide model. Несподівано для себе Керр перемогла. Організатори конкурсу влаштували для переможниці фотосесію, яка незабаром з'явилася в одному з глянцевих журналів.

Успіх був грандіозним, але зі скандальним присмаком. Охоронцям моралі здалося, що знімки неповнолітньої дівчинки в купальнику нагадують дитячу порнографію. На це сама Міранда Керр заперечила, що Доллі (журнал, в якому з'явилися фото) призначений для дівчаток-підлітків, а не для дорослих чоловіків.

Після гучної фотосесії Міранда Керр миттєво прославилася. Гуру фешн-індустрії голосно вихваляли її ангельську красу. Не дивно, що красуня отримала привабливу пропозицію від модельного агентства в Мельбурні і була зарахована до штату. На той момент успіх Міранди увінчався дипломом середньої школи. У 2007 році в Нью-Йорку модель вперше вийшла на подіум, рекламуючи білизну. Параметри зовнішності Керр (зріст 175 см, вага 49 кг) дозволяли роздягатися перед камерою для реклами білизни.

Міранда стала єдиною австралійкою з ангелів бренду Victoria's Secret. За рік роботи в торговому домі дівчина увійшла в топ-10 найбільш високооплачуваних моделей світу. Зірка співпрацювала з фірмою 6 років, після чого розірвала контракт. На подіумі її замінила зовні схожа на неї модель Барбара Палвін. Фото Міранди Керр з'явилися в багатьох відомих глянцевих журналах. Також дівчина взяла участь у зйомках кліпів Фарела Вільямса і Каньє Веста. Міранда Керр знялася в одній із серій знаменитого американського ситкому Як я зустрів вашу маму. Її робота оцінюється величезними грошовими сумами, що дозволило їй у 2008 році потрапити в десятку найбагатших моделей світу за версією Forbes.

Ще одне з починань моделі – власна лінія косметичних засобів Kora Organics, випущена в 2009 році на основі натуральних речовин. З 2010 року Міранда була одружена з актором Орландо Блумом. Вона стала першою вагітною моделлю, що потрапила на сторінки Vogue: під час зйомки для австралійської версії журналу вона була на шостому місяці. Незабаром у Міранди народився син Флінн Крістофер. У 2013 році пара прийняла рішення розійтися, однак дитину вони як і раніше виховують разом.

Гарячі фото Міранди Керр 18+

Міранда Керр послідовниця буддизму. Вона захоплюється йогою і дотримується спеціальної дієти, заснованої на овочах, фруктах і рибі. У 2009 році модель запустила свій бренд натуральної косметики Kora Organics. А в 2010 році вона видала книгу Цінуй себе, в якій поділилася своїми рецептами щастя і позитивного життєвого настрою.

Взимку 2020 року мама трьох синів вперше за довгий час з'явилася на публіці. Вона влаштувала світську вечірку, присвячену запуску своєї нової лінії органічної косметики Noni Night. Презентацію в Smog Shopp в Лос-Анджелесі відвідали подруги Міранди: Джоанна Коулз, Олівія Манн, Стелла Максвелл, Анін Бінг і Жасмін Тукс. Нічна серія від Kora Organics сподобалася присутнім не менш, ніж ворожіння на кристалах і астрологічні експерименти, які стали частиною програми.

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