"Ми з вами": в Японії запустили особливий синьо-жовтий потяг

Японці вкотре показали свою підтримку українцям у боротьбі з російськими окупантами. Цього разу в одному з міст з'явився патріотичний потяг у кольорах прапора України.

Японська залізниця яскраво продемонструвала свою підтримку Україні, яка страждає від кривавої війни з російськими загарбниками. Тому в префектурі Кагава з'явився синьо-жовтий потяг з написом "We stand with you" (Ми з вами). Про це розповів японський журналіст Рьоджі Фудзівара на своєму профілі у твіттері.

Залізниця Котохіра в місті Такамацу, префектура Кагава, Японія. Прояв повага до українського народу, Української залізниці та її працівників, – зазначив він.

Відзначимо, що Японія вже анонсувала новий пакет з допомогою для України, до якого потрапив цивільний транспорт та дрони. Раніше країна вже надавала українським захисникам екіпірування та безпілотники.

