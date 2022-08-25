Видання Inker виклало у вільний доступ серію коміксів про оборону "Азовсталі"

Журнал соціального мальопису Inker створив серію коміксів про захисників "Азовсталі". Цей випуск присвячений військовим і цивільним, які знайшли прихисток у бункерах комбінату.

Комікси від Inker виходять щомісяця двома мовами: українською та англійською. Це соціальні комікси, в основі яких лежать реальні історії.

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Цей третій випуск складається з чотирьох репортажів: "Я боротимусь за тебе", "Бомбосховище", "Тітка суп", "Злітай в пекло і повернись".

Переглянути комікси можна безпосередньо на сайті видання коміксів Inker.

Відомо, що перший репортаж "Я боротимусь за тебе" перетворила у графіку Катерина Прокопенко – ілюстраторка та дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка. Це історія про боротьбу дружини за порятунок свого чоловіка.

"Бомбосховище" розповідає про дружину азовця, яка протягом двох місяців разом із чотиримісячним сином переховувалася в бункерах заводу.

"Тітка суп" – це історія Наталі Бабеуш, яка годувала дітей на "Азовсталі".

"Злітай в пекло і повернись" розповідає про те, як команда подолала 100 кілометрів над окупованою територією на гелікоптері на висоті 5 метрів над землею, щоб доставити допомогу.

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