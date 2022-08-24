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McDonald's випустив гель для душу з ароматом Big Mac

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McDonald's випустив гель для душу з ароматом Big Mac - фото 1

McDonald's продовжує дивувати своїх шанувальників. Мережа ресторанів випустила гель для душу з ароматом Big Mac.

У McDonald's вирішили оригінальним способом привернути увагу до бренду. Для цього мережа ресторанів швидкого харчування випустила гель для душу з ароматом Big Mac. Рекламний ролик з'явився на сторінці компанії в Instagram.

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Акція зараз проходить в Австрії. Там відвідувачі McDonald's можуть придбати гель для душу Big Mac за 15 Ms у додатку ресторанів швидкого харчування. Очевидно, що гель для душу аж ніяк не їстівний, а пахне він, за словами користувачі, швидше огірками, ніж гамбургером.

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