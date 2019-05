MARUV переспівала відомі хіти Rihanna і Beyonce: потужне відео

Анна Корсун, більш відома як MARUV, часто показує шанувальникам деталі своїх постійних тренувань і репетицій. Українська співачка дуже активно готується до майбутнього столичного концерту, який відбудеться на початку червня.

Крім роликів з гарячими танцями, MARUV також відточує свої вокальні дані. Так, на сторінці MyGlamWish у Twitter з'явилося відео, на яких артистка демонструє силу свого тонкого голосу. Для цього красуня обрала два хіти – ліричні композиції від всесвітньо відомих Rihanna і Beyonce.

Спочатку MARUV заспівала пісню Rihanna – "We Found Love". А потім хіт Beyonce – "If I Were A Boy". При цьому під час виконання другої пісні співачка взяла досить високі ноти.

MARUV похвасталась вокальным талантом певица исполнила хит Rihanna - We Found Love а также Beyoncé - If I Were A Boy #MARUV #Rihanna #Beyoncé pic.twitter.com/ZElZLp0RvB — MyGlamWish (@glam_wish) 15 травня 2019 р.

