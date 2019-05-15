Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

MARUV переспівала відомі хіти Rihanna і Beyonce: потужне відео

  • 49
MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Анна Корсун, більш відома як MARUV, часто показує шанувальникам деталі своїх постійних тренувань і репетицій. Українська співачка дуже активно готується до майбутнього столичного концерту, який відбудеться на початку червня.

Крім роликів з гарячими танцями, MARUV також відточує свої вокальні дані. Так, на сторінці MyGlamWish у Twitter з'явилося відео, на яких артистка демонструє силу свого тонкого голосу. Для цього красуня обрала два хіти – ліричні композиції від всесвітньо відомих Rihanna і Beyonce.

І ще: Каменських вперше прокоментувала чутки про весілля з Потапом

Спочатку MARUV заспівала пісню Rihanna – "We Found Love". А потім хіт Beyonce – "If I Were A Boy". При цьому під час виконання другої пісні співачка взяла досить високі ноти.

Читайте також: Оля Полякова вразила красою у ніжному образі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1002
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 619
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1469272
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз