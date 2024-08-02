Ранкові звички, які шкодять вашій продуктивності та самопочуттю

Ранок – це найважливіший час доби, який варто провести правильно. Від цього залежить наше самопочуття впродовж усього дня.

Про це йдеться на платформі "Почни Щось!".

До слова: Науковці назвали ще одну вагому причину починати ранок з кави

Ранкові звички, які шкодять вашій продуктивності та самопочуттю:

1. Будильник

Багато з нас зранку дратуються від звука будильника, тому відкладають ранковий підйом на 10 хвилин. Це пов'язано з небажанням прокидатися, але це призводить до ще більшого недосипання.

2. Підйом в різний час

Для того, щоб не нашкодити здоров'ю, потрібно їсти та спати по режиму. Тому навчіться прокидатися хоча б приблизно в один і той самий час.

3. Гарячий душ

Гаряча вода посилює сонливість. Краще приймати контрастний або прохолодний душ.

4. Ранкова кава

Пити каву на голодний шлунок шкідливо. Окрім цього, вона не сприяє пробудженню. Краще випийте склянку чистої води.

5. Соцмережі

Практично кожен з нас коли відкриває очі, одразу тягнеться за телефоном. Це негативно впливає на наш настрій і забирає багато часу, який можна було витратити з користю.

6. Негативні думки

Не варто починати ранок в поганому настрої та з негативних думок. Уникайте ранкового негативу.

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