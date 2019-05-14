Оля Полякова вразила красою у ніжному образі

Українська співачка Оля Полякова похвалилася ніжним концертним образом, а фанати залишилися в захваті.

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль Instagram.

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Нещодавно знаменитість похвалилася концертом з шоу-туру "Королева ночі", вирушивши у Кременчук. Так, артистка виставила кадр зі сцени, позуючи в яскраво-червоній коротенькій латексній сукні з глибоким декольте, однак без звичної корони або яскравого макіяжу.

"Чудове продовження #ТурКоролеваНочи після відпочинку! Кременчук, везу до вас сонце і додатковий концерт у МБК. Вже сьогодні ввечері вас чекає круте шоу! До зустрічі!", – поділилася емоціями Полякова.

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