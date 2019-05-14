Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Оля Полякова вразила красою у ніжному образі

  • 83
Полякова поділилася емоціями від своїх концертів - фото 1
Полякова поділилася емоціями від своїх концертів / Twitter

Українська співачка Оля Полякова похвалилася ніжним концертним образом, а фанати залишилися в захваті.

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль Instagram.

І ще: Оля Полякова похвалилася новим бікіні

Нещодавно знаменитість похвалилася концертом з шоу-туру "Королева ночі", вирушивши у Кременчук. Так, артистка виставила кадр зі сцени, позуючи в яскраво-червоній коротенькій латексній сукні з глибоким декольте, однак без звичної корони або яскравого макіяжу.

"Чудове продовження #ТурКоролеваНочи після відпочинку! Кременчук, везу до вас сонце і додатковий концерт у МБК. Вже сьогодні ввечері вас чекає круте шоу! До зустрічі!", – поділилася емоціями Полякова.

Читайте також: Відверта Оля Полякова приголомшила абсолютно оголеними кадрами (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1002
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 262
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 619
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз