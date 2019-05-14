Каменських вперше прокоментувала чутки про весілля з Потапом

Українська співачка Настя Каменських відреагувала на інформацію про те, що вона виходить заміж за Потапа.

На питання про весілля з Олексієм Потапенко, яке активно обговорюють український ЗМІ, співачка відповіла ухильно. Каменських не спростувала інформацію, але і не підтвердила її.

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За словами зірки, одна з причин її популярності те, що вона "нікому нічого не показує". Каменських назвала себе "солодким забороненим яблучком" і заявила, що розповість пресі тільки те, що і захоче і коли захоче.

Також Каменських підкреслила, що вона оберігає своє особисте життя і свої таємниці, а також "вже показала те, що хотіла показати". За словами співачки, вона записала пісню, яку присвятила своїй коханій людині – трек Обіцяю. Це слово в пісні також несе "свій меседж". Крім того зірка пожартувала, що її коханим не обов'язково може бути чоловік.

Каменських і Потап

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