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Зірка Ходячих мерців знявся у кліпі Мериліна Менсона Don't Chase The Dead

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Marilyn Manson представив новий кліп - фото 1
Marilyn Manson представив новий кліп

Мерилін Менсон випустив кліп на трек "Don't Chase The Dead", який увійшов в його одинадцятий студійний альбом "We Are Chaos". Дивіться свіжий кліп на Радіо МАКСИМУМ!

Разом з музикантом у ролику з'явився актор Норман Рідус – Деріл Діксон з серіалу "Ходячі мерці".

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"Don't Chase The Dead" зняв лос-анджелеський режисер і фотограф Тревіс Шинн, який раніше працював з 50 Cent, Kiss, Ліл Вейном і Морріссі.

Marilyn Manson – Don't Chase The Dead: дивіться онлайн новий кліп:

Нагадаємо, Норман Рідус також був прототипом головного героя гри Хідео Кодзіма "Death Stranding". А сам Мерилін Менсон свою нову платівку "We Are Chaos" випустив у першій половині тижня. До неї увійшло 10 пісень.

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