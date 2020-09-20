Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня

Осінь принесла не лише порцію жовтого листя та сезон парасоль, а й новенькі хіти від відомих та юних виконавців. Щотижня слухай плейлист свіжих пісень від поп-зірок та заряджайся хорошим настроєм!

Вересень встиг потішити не лише спекотними днями, а й новенькими кліпами і хітами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими свіжими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та не соромся підспівувати і підтанцьовувати.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Новий тиждень осені відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Nothing But Thieves, Джастін Бібер, Сем Сміт, Lady Gaga та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Nothing But Thieves - Impossible (Lyric Video)

SAINT MOTEL - Make Me Feel Like (Official Audio)

Kygo, Donna Summer - Hot Stuff (Official Video)

Justin Bieber - Holy ft. Chance The Rapper

Sam Smith - Diamonds

Lady Gaga - 911

MAX - Blueberry Eyes (feat. SUGA of BTS) [Official Music Video]

[OFFICIAL VIDEO] Mad World - Pentatonix

JP Saxe - A Little Bit Yours (Official Video)

Ava Max - Naked [Official Music Video]

ILLENIUM - Nightlight (Official Music Video)

YUNGBLUD - god save me, but don't drown me out

Paloma Faith - Better Than This (Official Video)

blackbear, Lauv - if i were u (ft. Lauv) [Lyric Video]

Giant Rooks - All We Are (Official Video)

Kiiara - Numb [feat. DeathbyRomy & PVRIS] (Official Visualizer)

A Thousand Jams (Official Audio) - Mike Shinoda

Astrid S - It's OK If You Forget Me (Official Lyric Video)

Ruel - as long as you care (Official Video)

Busta Rhymes, Anderson .Paak - YUUUU (Official Video)

Jacob Banks - Stranger

Stray Kids "Back Door" M/V

Читайте також: Колір граната: новий кліп Леді Гаги у стилі фільму Параджанова підірвав мережу