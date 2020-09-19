Колір граната: новий кліп Леді Гаги у стилі фільму Параджанова підірвав мережу

Співачка Леді Гага опублікувала музичне відео на пісню 911, що увійшла до альбому Chromatica. Гранати, Параджанов і купа відсилань – ролик епатажної співачки за лічені години набрав мільйони переглядів.

Режисером кліпу-фільму став Тарсем Сінгх, він виношував цю ідею більше 20 років. У кліпі наводиться багато відсилань до творчості режисера Сергія Параджанова, тому кліп вже охрестили "вірменським".

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На початку відео співачка лежить в пустелі з гранатовим браслетом на нозі і серед плодів граната. На ній одягнена червона маска, що приховує половину обличчя. Під час кліпу Леді Гага постає в образі Софіко Чіаурелі з фільму Колір граната. Інші персонажі також одягнені в стилі колажів Параджанова. В одній зі сцен вони встають перед жовтою стрічкою з написом вірменською мовою.

Кадр з кліпу

Леді Гага зізналася, що новий кліп розповідає дуже особисту історію про психічне здоров'я і про те, як "взаємодіють реальність і підсвідомість, формуючи героїв всередині і навколо нас". Співачка назвала кліп поезією болю і сказала, що колись проходила через це сама.

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