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We Are Chaos: слухайте новий альбом Мериліна Менсона
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Епатажний рок-музикант Мерилін Менсон представив свій одинадцятий студійний альбом "We Are Chaos", що вийшов на лейблі Loma Vista Recordings. Слухайте нову платівку виконавця на Радіо МАКСИМУМ.
У стандартний реліз альбому увійшло 10 пісень, а володарі делюкс-видання зможуть послухати ще й акустичні версії заголовного синглу "We Are Chaos" (кліп на нього виконавець випустив в кінці липня) і композиції "Broken Needle".
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Для обкладинки Менсон використовував власний автопортрет, який він назвав "Infinite Darkness" (дослівно – "Нескінченна темрява").
Раніше стало відомо, що в листопаді альбом Девіда Бові "The Man Who Sold the World" вийде з оригінальною назвою "Metrobolist" й ілюстрацією художника Майка Веллера на обкладинці.
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