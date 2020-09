We Are Chaos: слухайте новий альбом Мериліна Менсона

Епатажний рок-музикант Мерилін Менсон представив свій одинадцятий студійний альбом "We Are Chaos", що вийшов на лейблі Loma Vista Recordings. Слухайте нову платівку виконавця на Радіо МАКСИМУМ.

У стандартний реліз альбому увійшло 10 пісень, а володарі делюкс-видання зможуть послухати ще й акустичні версії заголовного синглу "We Are Chaos" (кліп на нього виконавець випустив в кінці липня) і композиції "Broken Needle".

Для обкладинки Менсон використовував власний автопортрет, який він назвав "Infinite Darkness" (дослівно – "Нескінченна темрява").

