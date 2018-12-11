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Майк Шинода випустив новий кліп Can't Hear You Now

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Mike Shinoda – Can't Hear You Now, дивитись кліп онлайн - фото 1
Mike Shinoda – Can't Hear You Now, дивитись кліп онлайн / MetroLyrics

Один із засновників Linkin Park Майк Шинода потішив прихильників новим кліпом на трек Can't Hear You Now. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американський музикант та один із творців знаменитої групи Linkin Park Майк Шинода продовжує активно ділитись новою музикою. Цього разу він презентував доволі мінімалістичний кліп на трек Can't Hear You Now з його нової платівки "Post Traumatic". На ролику можна побачити лише Майка, який емоційно виконує свою пісню.

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Mike Shinoda Can't Hear You Now, дивитись кліп онлайн:

Mike Shinoda Can't Hear You Now, текст пісні:

You can call till your voice is running out
But I can’t hear you now
I can’t hear you now
I’m somewhere far away where you can’t bring me down
So I can’t hear you now
I can’t hear you now

Run run it back / tell ‘em what I’m coming at
I was on that bullshit then / now I’m done with that
Scared of what I didn’t want / scared of what I wanted and
Thought that I was finished but I hardly had begun in fact
I’m a beast I’m a monster a savage
And any other metaphor the culture can imagine
And I got a caption for anybody asking
That is / I am feeling fucking fantastic

Some days it doesn’t take much to bring me down
Some days I’m struggling for control
Some days it doesn’t take much to bring me down
Right now I’m floating above it all

So you can call till your voice is running out
But I can’t hear you now
I can’t hear you now
I’m somewhere far away where you can’t bring me down
So I can’t hear you now
I can’t hear you now

Come come again / feel it when it’s flooding in
Woke up knowing I don’t have to be numb again
Starting line scratched out, I don’t have to run again
Give a fucks maxxed out / tell ‘em I’m not coming in
I’m not present on the payroll
And you can tell me I should do it cause you say so
But I’m not dancing to the rhythm you replay no
Cause I’m already half a million miles away though / they know

Some days it doesn’t take much to bring me down
Some days I’m struggling for control
Some days it doesn’t take much to bring me down
Right now I’m floating above it all

So you can call till your voice is running out
But I can’t hear you now
I can’t hear you now
I’m somewhere far away where you can’t bring me down
So I can’t hear you now
I can’t hear you now

And I waited too long / I listened too much
You said what can’t be unheard
I’m drawing a line / enough is enough
I let you have your last word

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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