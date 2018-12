Майк Шинода випустив новий кліп Can't Hear You Now

Один із засновників Linkin Park Майк Шинода потішив прихильників новим кліпом на трек Can't Hear You Now. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американський музикант та один із творців знаменитої групи Linkin Park Майк Шинода продовжує активно ділитись новою музикою. Цього разу він презентував доволі мінімалістичний кліп на трек Can't Hear You Now з його нової платівки "Post Traumatic". На ролику можна побачити лише Майка, який емоційно виконує свою пісню.

Mike Shinoda – Can't Hear You Now, дивитись кліп онлайн:

Mike Shinoda – Can't Hear You Now, текст пісні:

You can call till your voice is running out

But I can’t hear you now

I can’t hear you now

I’m somewhere far away where you can’t bring me down

So I can’t hear you now

I can’t hear you now



Run run it back / tell ‘em what I’m coming at

I was on that bullshit then / now I’m done with that

Scared of what I didn’t want / scared of what I wanted and

Thought that I was finished but I hardly had begun in fact

I’m a beast I’m a monster a savage

And any other metaphor the culture can imagine

And I got a caption for anybody asking

That is / I am feeling fucking fantastic

Some days it doesn’t take much to bring me down

Some days I’m struggling for control

Some days it doesn’t take much to bring me down

Right now I’m floating above it all



So you can call till your voice is running out

But I can’t hear you now

I can’t hear you now

I’m somewhere far away where you can’t bring me down

So I can’t hear you now

I can’t hear you now



Come come again / feel it when it’s flooding in

Woke up knowing I don’t have to be numb again

Starting line scratched out, I don’t have to run again

Give a fucks maxxed out / tell ‘em I’m not coming in

I’m not present on the payroll

And you can tell me I should do it cause you say so

But I’m not dancing to the rhythm you replay no

Cause I’m already half a million miles away though / they know



Some days it doesn’t take much to bring me down

Some days I’m struggling for control

Some days it doesn’t take much to bring me down

Right now I’m floating above it all



So you can call till your voice is running out

But I can’t hear you now

I can’t hear you now

I’m somewhere far away where you can’t bring me down

So I can’t hear you now

I can’t hear you now



And I waited too long / I listened too much

You said what can’t be unheard

I’m drawing a line / enough is enough

I let you have your last word

