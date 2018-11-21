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Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців

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Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців - фото 1
Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за передостанній тиждень листопада разом з Радіо МАКСИМУМ:

Більше музики: Заряджайся драйвом! Плейлист нових рок-пісень листопада

Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців - слухати онлайн:

Список пісень:

  • ROBIN SCHULZ FEAT. ERIKA SIROLA – SPEECHLESS
  • The Chemical Brothers – Free Yourself
  • Foster The People – Worst Nites
  • Anne-Marie & James Arthur – Rewrite The Stars [from The Greatest Showman: Reimagined]
  • Rita Ora – Velvet Rope
  • Hailee Steinfeld – Back to Life (from "Bumblebee" / Lyric Video)
  • Jess Glynne –Thursday
  • ZAYN – No Candle No Light (Lyric Video) feat. Nicki Minaj
  • Zara Larsson – Ruin My Life
  • Rita Ora – Cashmere
  • XXXTENTACION & Lil Pump ft. Maluma & Swae Lee – "Arms Around You"
  • Zayn – Allah Duhai Hai (Cover)
  • Steve Aoki – Waste It On Me feat. BTS

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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