Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за передостанній тиждень листопада разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців - слухати онлайн:

Список пісень:

ROBIN SCHULZ FEAT. ERIKA SIROLA – SPEECHLESS

The Chemical Brothers – Free Yourself

Foster The People – Worst Nites

Anne-Marie & James Arthur – Rewrite The Stars [from The Greatest Showman: Reimagined]

Rita Ora – Velvet Rope

Hailee Steinfeld – Back to Life (from "Bumblebee" / Lyric Video)

Jess Glynne –Thursday

ZAYN – No Candle No Light (Lyric Video) feat. Nicki Minaj

Zara Larsson – Ruin My Life

Rita Ora – Cashmere

XXXTENTACION & Lil Pump ft. Maluma & Swae Lee – "Arms Around You"

Zayn – Allah Duhai Hai (Cover)

Steve Aoki – Waste It On Me feat. BTS

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