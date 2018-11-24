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Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада

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Плейлист нових рок-пісень - фото 1
Плейлист нових рок-пісень

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за новий тиждень листопада!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і новий альбом від Memphis May Fire та свіжий трек Papa Roach. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист новеньких рок-пісень тижня:

Список треків:

  • If I Were You - Broken (feat. Devin Oliver of I See Stars)
  • Chris Cornell - When Bad Does Good
  • BAD OMENS - The Hell I Overcame
  • The Darkest Moment - Reality Stalling
  • Meadows - The Dove
  • Speech Patterns - Were You Nervous?
  • Glass Tides - Misguided
  • Valleyheart - Crave
  • Thrice - "Only Us"
  • Seaway "Blur"
  • Set It Off - Lonely Dance
  • Post Malone, Swae Lee - Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse) (Cover by Flight Paths)
  • THE PICTUREBOOKS - Howling Wolf

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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