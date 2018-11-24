Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за новий тиждень листопада!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і новий альбом від Memphis May Fire та свіжий трек Papa Roach. Насолоджуйтесь:

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Плейлист новеньких рок-пісень тижня:

Список треків:

If I Were You - Broken (feat. Devin Oliver of I See Stars)

Chris Cornell - When Bad Does Good

BAD OMENS - The Hell I Overcame

The Darkest Moment - Reality Stalling

Meadows - The Dove

Speech Patterns - Were You Nervous?

Glass Tides - Misguided

Valleyheart - Crave

Thrice - "Only Us"

Seaway "Blur"

Set It Off - Lonely Dance

Post Malone, Swae Lee - Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse) (Cover by Flight Paths)

THE PICTUREBOOKS - Howling Wolf

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