Леся Нікітюк показала незвичайний сімейний кадр з відпочинку

Леся Нікітюк відправилася разом з рідними на відпочинок до моря в турецький Бодрум. Звичайно ж, красуня із задоволенням ділиться гарячими літніми кадрами. Але цього разу Леся зробила виключення і опублікувала знімок з батьком.

На новому фото у своєму Instagram українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася черговим ефектним бікіні, а крім того, показала свого тата.

На знімку зірка телеекранів позує на першому плані на пляжі в смарагдово-зеленому купальнику і сонцезахисних окулярах, демонструючи струнку фігуру. На задньому ж плані стоїть її батько в плавальних шортах. Чоловік нібито не помічає камеру і дивиться вдалину на морські хвилі, засунувши руки в кишені.

"Best father in the world. Найкращий тато у світі", – зворушливо прокоментувала кадр Нікітюк.

