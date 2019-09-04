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Серіал Кріпосна

Леся Нікітюк показала незвичайний сімейний кадр з відпочинку

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк відправилася разом з рідними на відпочинок до моря в турецький Бодрум. Звичайно ж, красуня із задоволенням ділиться гарячими літніми кадрами. Але цього разу Леся зробила виключення і опублікувала знімок з батьком.

На новому фото у своєму Instagram українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася черговим ефектним бікіні, а крім того, показала свого тата.

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На знімку зірка телеекранів позує на першому плані на пляжі в смарагдово-зеленому купальнику і сонцезахисних окулярах, демонструючи струнку фігуру. На задньому ж плані стоїть її батько в плавальних шортах. Чоловік нібито не помічає камеру і дивиться вдалину на морські хвилі, засунувши руки в кишені.

"Best father in the world. Найкращий тато у світі", – зворушливо прокоментувала кадр Нікітюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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