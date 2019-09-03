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Надя Дорофєєва завела мережу глибоким декольте у зухвалому образі
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Українська співачка Надя Дорофєєва не боїться експериментувати зі стилем і приміряти на себе зухвалі і сміливі образи. Під час чергового фотосету красуня позувала у незвичайному вбранні, яке лише підкреслило її апетитні форми, зокрема, розкішне декольте.
Так, Надя Дорофєєва показала оригінальний лук в стилі спорт-шик. Співачка одягла штани незвичайного крою – одна штанина була з розрізом, а друга – ціла. Також Надя обрала масивні кросівки і на верх одягнула обтягуючу білу майку з екстремальними декольте. Саме на цю деталь образу шанувальники звернули найбільшу увагу, через те, що майка вигідно підкреслила апетитні форми Дорофєєвої. Користувачі мережі не втрималися від того, щоб не засипати красуню компліментами.
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