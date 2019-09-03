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Серіал Кріпосна

Солістка KAZKA здивувала пікантним кадром у басейні

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Зваблива Саша Зарицька - фото 1
Зваблива Саша Зарицька / instagram

Насолодитися "оксамитовим сезоном" вирішила співачка Саша Зарицька, солістка гурту KAZKA. А фотозвіт вона представила своїм шанувальникам на сторінці в Instagram.

Пікантне фото в басейні з'явилося на сторінці групи. Зараз Саша у ОАЕ в Дубаї. Дівчина спокусливо купається в басейні і частково визирає з нього, спершись на бортик. Пікантності образу надає мокре волосся, окуляри і татуювання на верхній частині руки співачки.

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Варто відзначити, що Саша прекрасно виглядає, а пишні форми зовсім не псують її, а більше схиляють до традиційного образу українок, від якого все більше дівчат відмовляються, вважаючи за краще дієти.

Відзначимо, що поки у співачки не так багато шанувальників, в порівнянні зі світовими зірками. Однак у коментарях прихильники відзначили казкові окуляри дівчини і написали, що вона спокуслива, реально крута, красива і навіть запросили на гастролі до Німеччини.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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