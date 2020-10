Голос кохання: вийшов український трейлер фільму за мотивами біографії Селін Діон

З'явився дубльований трейлер фільму "Голос кохання", натхненний історією життя співачки Селін Діон.

Режисером, сценаристом і виконавцем головної ролі виступила Валері Лемерсье (Сабріна, Астерікс і Обелікс в Британії).

І ще: Ваша честь: дивіться трейлер мінісеріалу із зіркою Пуститися берега

У картині також зіграли Мейнард Баганг (Світ Дикого Заходу), Сільвен Марсель, Ділан Раффін, Роджер Крос та інші. Зйомки проходили в Парижі, Квебеку і Лас-Вегасі. У саундтреку прозвучать такі хіти Діон, як All by Myself, My Heart Will Go On, The Power of Love і I'm Alive.

Події розгортаються в місті Квебек в кінці 1960-х. У сім'ї, де всі захоплюються музикою, народжується 14-та дитина, дівчинка Алін. Коли вона підростає, рідні розуміють, що у неї золотий голос. Одного разу спів Алін Дьє чує відомий музичний продюсер і розуміє, що колись вона підкорить своїм талантом весь світ. В український прокат картина вийде 19 листопада цього року.

Це цікаво: Лінія горизонту: з'явився дубльований трейлер трилера із заплутаним сюжетом