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Голос кохання: вийшов український трейлер фільму за мотивами біографії Селін Діон

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

З'явився дубльований трейлер фільму "Голос кохання", натхненний історією життя співачки Селін Діон.

Режисером, сценаристом і виконавцем головної ролі виступила Валері Лемерсье (Сабріна, Астерікс і Обелікс в Британії).

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У картині також зіграли Мейнард Баганг (Світ Дикого Заходу), Сільвен Марсель, Ділан Раффін, Роджер Крос та інші. Зйомки проходили в Парижі, Квебеку і Лас-Вегасі. У саундтреку прозвучать такі хіти Діон, як All by Myself, My Heart Will Go On, The Power of Love і I'm Alive.

Події розгортаються в місті Квебек в кінці 1960-х. У сім'ї, де всі захоплюються музикою, народжується 14-та дитина, дівчинка Алін. Коли вона підростає, рідні розуміють, що у неї золотий голос. Одного разу спів Алін Дьє чує відомий музичний продюсер і розуміє, що колись вона підкорить своїм талантом весь світ. В український прокат картина вийде 19 листопада цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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