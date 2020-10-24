Лінія горизонту: з'явився дубльований трейлер трилера із заплутаним сюжетом

З'явився дубльований трейлер трилера "Лінія горизонту" від творців фільмів "Вулиця Монстро, 10" і "Мілина".

Режисером виступив Мікаель Марсімаін.

І ще: Людський голос: дивіться трейлер фільму з Тільдою Суїнтон

У картині знімалися Олександр Дреймон ( "Американська історія жаху"), Еллісон Вільямс ("Пастка"), Кіт Девід ("Круті чуваки"), Перл Макі ("Доктор Хто"), Джумейн Хантер і інші.

За сюжетом Сара і Джексон запланували ефектне прибуття на весілля друга. Для цього вони зняли невеликий літак з досвідченим пілотом. Політ проходив нормально, і ніщо не віщувало біди, поки у пілота не стався серцевий напад. Так пара залишилася одна на величезній висоті, без нормального зв'язку та, найголовніше, нічого не тямить, як керувати літаком.

В український прокат фільм вийде 26 листопада.

Це цікаво: Біжи: вийшов новий трейлер трилера з Сарою Полсон