Ваша честь: дивіться трейлер мінісеріалу із зіркою Пуститися берега

Канал Showtime презентував перший трейлер мінісеріалу "Ваша честь". Фанатам культового серіалу Пуститися берега точно варто звернути увагу на це шоу!

Головну роль виконує зірка шоу "Пуститися берега" Браян Кренстон. У серіалі також знімалися Хантер Дуена, Майкл Стулбарг ("Форма води") і Софія Блек-Д'Еліа ("Одного разу вночі").

І ще: Дядя Френк: вийшов перший трейлер драми з Полом Беттані

Дія трилера розгорнеться в Новому Орлеані. За сюжетом син шановного судді Майкла Десіато збиває на смерть пішохода. Загиблий же виявляється сином місцевого кримінального авторитета, тому ситуація приймає небезпечний оборот. Шоуранером серіалу виступає Пітер Моффат ("Одного разу вночі").

У серіалі "Ваша честь", заснованому на ізраїльському шоу Kvodo, буде всього десять епізодів. Прем'єра запланована на грудень 2020 року.

Це цікаво: Рая і останній дракон: Disney представила перший трейлер мультику