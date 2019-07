Гарячі поліцейські: MARUV захопила мережу провокаційним нарядом

Скандально відома українська співачка Анна Корсун, вона ж MARUV, яка нещодавно кардинально змінила імідж, опублікувала епатажні знімки з виступу в Одесі.

Фото з'явилися в Instagram артистки. Співачка в образі гарячої блондинки позує разом з дівчатами з підтанцьовування: красуні у своєму фірмовому стилі, який сама MARUV називає "інтелігентною провокацією".

На одному знімку вся компанія на чолі з MARUV постала в костюмах з елементами садо-мазо на кшталт шкіряних бюстгальтерів, напівчобітків і ботфортів на високих шпильках, а також у поліцейських кашкетах.

На іншому фото співачка і її танцівниці одягнені в костюми неоново-зеленого кольору. MARUV у зухвалому міні. Цей фотокадр дівчина підписала теж вельми провокативно: "I like the bitch of my level. She could be black I’ll be yellow..."

