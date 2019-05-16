Пілон і гарячі танці: MARUV показала пікантний тизер до кліпу Mon Amour

Українська співачка MARUV опублікувала тизер до нового кліпу Mon Amour, в якому красуня грайливо рухається біля пілона у латексному костюмі. Ролик опублікувли на офіційній сторінці зірки в Instagram.

Трек, на який знято ролик, MARUV записала разом зі швейцарським ді-джеєм Mosimann. У тизері співачка постає у своєму класичному амплуа – в чорному латексному костюмі, який повністю закриває все тіло. Образ красуня доповнила широким поясом з ланцюгами.

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У ролику зірка в пуантах спокусливо рухається біля пілона, згинаючись і приймаючи різні пікантні пози. Сама артистка підписала ролик коротко – "Tomorrow". Прем'єра кліпу відбудеться у п'ятницю 17 травня.

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