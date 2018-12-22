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Експерти вибрали найкращі весільні фото року

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Найкращі весільні фото року - фото 1
Найкращі весільні фото року / dailymail

Переможці були відібрані з десятка тисяч робіт у рамках проекту The Best of the Best Wedding Photo Contest 2018.

На фотоконкурсі The Best of the Best Wedding Photo Contest 2018 судді вибрали найкращі фото з весіль у 2018 році. Ці знімки були відзначені за яскравість і оригінальність.

І ще: Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ

Лідери вибиралися з 10 тисяч заявок. При визначенні найкращих знімків судді враховували не тільки сюжет, але також креативність фотографа і мальовничий фон його роботи.

Відібрані фотографії демонструють весільні культури різних країн, пари різного віку і сексуальної орієнтації.

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Експерти вибрали найкращі весільні фото року - фото 296953

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Джерело: dailymail
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