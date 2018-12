Експерти вибрали найкращі весільні фото року

Переможці були відібрані з десятка тисяч робіт у рамках проекту The Best of the Best Wedding Photo Contest 2018.

На фотоконкурсі The Best of the Best Wedding Photo Contest 2018 судді вибрали найкращі фото з весіль у 2018 році. Ці знімки були відзначені за яскравість і оригінальність.

Лідери вибиралися з 10 тисяч заявок. При визначенні найкращих знімків судді враховували не тільки сюжет, але також креативність фотографа і мальовничий фон його роботи.

Відібрані фотографії демонструють весільні культури різних країн, пари різного віку і сексуальної орієнтації.

