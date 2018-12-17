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Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ

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Найкращі тревел-фото 2018 - фото 1
Найкращі тревел-фото 2018 / theguardian

Роботи переможців Travel Photographer of the Year 2018 покажуть на виставці, яка пройде у Лондоні навесні 2019 року.

У майстерності змагалися фотографи з 142 країн. Учасники надіслали понад 20 тисяч знімків, але судді вибрали тільки 150 найкращих робіт. Італійський фотограф Стефано Пенсотті отримав головний приз і звання "Туристичний фотограф 2018 року" на міжнародному конкурсі Travel Photographer of the Year 2018.

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Журі відзначили його знімки, які він зробив у різних країнах світу, включаючи М'янму, Угорщину і Малі. "Найкращим молодим тревел-фотографом 2018 року" стала 14-річна американка Ізабелла Сміт за серію знімків, які вона зробила в Марокко.

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Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ - фото 295564

Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ - фото 295565

Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ - фото 295566

Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ - фото 295567

Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ - фото 295568

Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ - фото 295569

Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ - фото 295570

Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ - фото 295571

Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ - фото 295572

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Джерело: theguardian
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