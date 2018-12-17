Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ

Роботи переможців Travel Photographer of the Year 2018 покажуть на виставці, яка пройде у Лондоні навесні 2019 року.

У майстерності змагалися фотографи з 142 країн. Учасники надіслали понад 20 тисяч знімків, але судді вибрали тільки 150 найкращих робіт. Італійський фотограф Стефано Пенсотті отримав головний приз і звання "Туристичний фотограф 2018 року" на міжнародному конкурсі Travel Photographer of the Year 2018.

Це цікаво: Аналітики Instagram визначили найщасливіший місце на Землі

Журі відзначили його знімки, які він зробив у різних країнах світу, включаючи М'янму, Угорщину і Малі. "Найкращим молодим тревел-фотографом 2018 року" стала 14-річна американка Ізабелла Сміт за серію знімків, які вона зробила в Марокко.

Читайте також: Наче в казці: італійський фотограф показує світ у незвичайних кольорах