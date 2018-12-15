Найкращі наукові фотографії 2018 року за версією журналу Nature

2018 рік запам'ятається нам смертельно небезпечними лісовими пожежами і засухами від Каліфорнії до Кейптауна.

Цей рік також приніс нові досягнення у сфері клонування і отримання зображень з новітніми технологіями візуалізації. Крім цього 2018 став похмурим нагадуванням про "крихкість" існування деяких рідкісних видів тварин на нашій планеті. Представляємо яскраві кадри зі світу природи і наукових досліджень, які опинилися перед пильним поглядом редакторів журналу Nature.

І ще: Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року

Каліфорнійські пожежі

Каліфорнійські пожежі цього року не пропадали із заголовків всіх світових газет. На цьому фото, літак скидає спеціальний вогнезахисну суміш, десь на північ від Сан-Франциско.

Неймовірне зменшення розмірів

У травні, наукова група з інституту Femto-ST в Безансоні, Франція, використовуючи інструменти для нанокомплектування (сфокусований іонний промінь, система упорскування газу і крихітного маневреного робота) – побудувала цей будинок довжиною 20 мікрометрів з кремнезему.

Засуха у Південній Африці досягла критичної позначки

Рекордна посуха в Південній Африці, яка тривала три роки, спонукала чиновників у Кейптауні задуматися про рішучі заходи: повністю перекрити подачу води населенню. Житель міста і фотограф Кельвін Траутман зобразив масштаб кризи на цьому зображенні порожнього водосховища в районі верхньої греблі Стінбрас.

Розминка

Грати у футбол в Арктиці досить небезпечне заняття. Під час проведеного у березні матчу на крижині недалеко від Гренландії озброєні охоронці стежили за появою полярних ведмедів, водночас як вчені з Інституту морських досліджень Норвегії і екіпаж криголама захоплено намагалися обіграти один одного.

Спори мікросвіту

Це збільшене у 10 раз ультрафіолетове зображення спорангії папороті (Rogelio Moreno Gill) – воно посіло друге місце у конкурсі мікрофотографії Nikon Small World 2018.

Читайте також: Фантастичні фотоманіпуляції Мартіни Стіпан, які заворожують