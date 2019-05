Джамала – Solo: дивіться новий ефектний кліп

Популярна співачка Джамала показала неймовірно красивий кліп на пісню Solo, який було знято у помешканні графині Уварової у Києві. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Українська співачка Джамала продовжує дивувати своїми відеороботами. Цього разу невеличку екранізацію отримала пісня Solo, яку знімали у маєтку графині Уварової у столиці. Режисерське крісло зайняла Анна Бурячкова, яка пояснила, що тендітна та ніжка Джа наче у кришталевому замку, який створено для того, щоб відгородитись від решти світу. Багатьом людям здається, що лише так можна бути собою та не боятись думки інших.

Дивитись онлайн новий кліп Джамала – Solo:

Текст і слова пісні Solo

VERSE 1:

This feels familiar I know

I been here before

I know this game

I’ve played it well and lost the war

PRE:

I bet on love

I did my best just to find it

Maybe I’m fit perfect for loneliness

Still deciding

I’m kind of over you and your endless ways to keep trying

You just keep trying

CHORUS:

Stop doing what you’re doing

You wont win me over

And I’ll just keep rollin’ my eyes

I move away and you come in a little closer

But I don’t want you

Tonight I’m solo

VERSE 2:

I’m not the type to go and fall right at your feet

Every time I try to leave you wanna follow me

PRE:

I bet on love

I did my best just to find it

Maybe I’m fit perfect for loneliness

Still deciding I’m kind of over you and you and your endless ways to keep trying

You keep trying

CHORUS:

Stop doing what you’re doing

You wont win me over

And I’ll just keep rollin’ my eyes I move away and you come in a little closer

But I don’t want you

Tonight I’m solo but I don’t want you

Tonight I’m solo

BRIDGE:

Solo

I wanna be solo

Solo

I wanna be solo

CHORUS:

Stop doing what you’re doing

You wont win me over

And I’ll just keep rollin’ my eyes I move away and you come in a little closer

But I don’t want you

Tonight I’m solo

