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Джамала – Solo: дивіться новий ефектний кліп
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Популярна співачка Джамала показала неймовірно красивий кліп на пісню Solo, який було знято у помешканні графині Уварової у Києві. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Українська співачка Джамала продовжує дивувати своїми відеороботами. Цього разу невеличку екранізацію отримала пісня Solo, яку знімали у маєтку графині Уварової у столиці. Режисерське крісло зайняла Анна Бурячкова, яка пояснила, що тендітна та ніжка Джа наче у кришталевому замку, який створено для того, щоб відгородитись від решти світу. Багатьом людям здається, що лише так можна бути собою та не боятись думки інших.
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Дивитись онлайн новий кліп Джамала – Solo:
Текст і слова пісні Solo
VERSE 1:
This feels familiar I know
I been here before
I know this game
I’ve played it well and lost the war
PRE:
I bet on love
I did my best just to find it
Maybe I’m fit perfect for loneliness
Still deciding
I’m kind of over you and your endless ways to keep trying
You just keep trying
CHORUS:
Stop doing what you’re doing
You wont win me over
And I’ll just keep rollin’ my eyes
I move away and you come in a little closer
But I don’t want you
Tonight I’m solo
VERSE 2:
I’m not the type to go and fall right at your feet
Every time I try to leave you wanna follow me
PRE:
I bet on love
I did my best just to find it
Maybe I’m fit perfect for loneliness
Still deciding I’m kind of over you and you and your endless ways to keep trying
You keep trying
CHORUS:
Stop doing what you’re doing
You wont win me over
And I’ll just keep rollin’ my eyes I move away and you come in a little closer
But I don’t want you
Tonight I’m solo but I don’t want you
Tonight I’m solo
BRIDGE:
Solo
I wanna be solo
Solo
I wanna be solo
CHORUS:
Stop doing what you’re doing
You wont win me over
And I’ll just keep rollin’ my eyes I move away and you come in a little closer
But I don’t want you
Tonight I’m solo
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