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MONATIK – LOVE IT ритм: слухайте новий драйвовий альбом співака

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Обкладинка альбому LOVE IT ритм - фото 1
Обкладинка альбому LOVE IT ритм

Український співак Діма MONATIK випустив свій третій альбом під назвою "LOVE IT ритм". Платівка складається із 18 пісень, а також INTRO і OUTRO. Слухайте та насолоджуйтеся драйвовими та при цьому змістовними треками!

Шанувальники зачекалися нового альбому MONATIK, адже попередній вийшов ще в 2016 році. За словами самого співака, відтоді він безперервно працював над створенням нового музичного матеріалу і в результаті назбиралося 20 треків, які й увійшли в "Love It ритм".

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У складі лонгплею "Love It ритм" є кілька відомих нам хітів, а також круті новинки, зокрема, чотири дуети з артистками різних жанрів: класика – Ніна Матвієнко, поп-музика – Надя Дорофєєва, хіп-хоп "пушка" – Alyona Alyona і нова зірка – Lida Lee.

Це не альбом, це – життя. Життя довжиною в 33 роки. Присвячується всім, хто одного разу наважився або ще наважиться покинути зону комфорту, рідне місто і почне тікати не від проблем, а йти назустріч мріям, – зазначив MONATIK.

Слухати онлайн новий альбом MONATIK – LOVE IT ритм:

Всі пісні нової платівки можна слухати також на deezer після авторизації:

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