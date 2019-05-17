Lama – Дим: дивіться новий заборонений кліп зірки

Українська співачка Lama потішила прихильників ефектним кліпом на пісню Дим, у якому знявся фіналіст Танців з зірками. Дивіться запальне відео та вчіть текст треку разом із нами!

Відома українська виконавиця Lama нарешті випустила кліп на трек "Дим", який став першим за останні кілька років. В атмосферному кліпі Наталя Дзеньків (справжнє ім'я Lama) змінила стиль, перетворившись у білявку, а також показала пристрасну історію з фіналістом "Танців з зірками" Максимом Єжовим.

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На перший погляд я намагалася написати драйвовий трек, досить просту пісню з гарною мелодикою, приспів якої легко б запам'ятовувався. Тому можливо використання слова "курив" може здатися досить дивним. До речі, під час написання синглу мене намагалися відговорити від використання цієї алегорії, але я настояла на своєму. Думаю, після виходу кліпу всі зрозуміють, що я мала на увазі", – поділилася Наталя деталями створення пісні.

Дивитись онлайн новий кліп Lama – Дим:

Текст і слова пісні Lama – Дим

Я під впливом світла

Ти під впливом ночі

Але в нас щось спільне

До одного ми ідем

Як те біле й чорне

Одне безмежне поле

Полонив, душу п'янив чарами своїми вкрив

Коли курив, ти курив

Вогонь між нами ти розпалив

І я попала під дим, твій дим

Коли курив, ти курив

Твій погляд так мене ловив

І я попала під дим, твій дим

В серці океану, в твоїх очах я кану

А ти не відпускаєш

І не скажеш де ми є

Я в твоїх обіймах, але цього мало

Полонив, душу п'янив чарами своїми вкрив

Коли курив, ти курив

Вогонь між нами ти розпалив

І я попала під дим, твій дим

Коли курив, ти курив

Твій погляд так мене ловив

І я попала під дим, твій дим

У-у-у-у-у-у, у-у-у-у-у-у...

Твій дим, твій дим, твій дим

Коли курив, ти курив

Вогонь між нами ти розпалив

І я попала під дим, твій дим

Коли курив, ти курив

Твій погляд так мене ловив

І я попала під дим, твій дим

новий кліп Lama – Дим

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