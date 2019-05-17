Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Lama – Дим: дивіться новий заборонений кліп зірки

  • 49
Прем'єра кліпу Lama – Дим - фото 1
Прем'єра кліпу Lama – Дим

Українська співачка Lama потішила прихильників ефектним кліпом на пісню Дим, у якому знявся фіналіст Танців з зірками. Дивіться запальне відео та вчіть текст треку разом із нами!

Відома українська виконавиця Lama нарешті випустила кліп на трек "Дим", який став першим за останні кілька років. В атмосферному кліпі Наталя Дзеньків (справжнє ім'я Lama) змінила стиль, перетворившись у білявку, а також показала пристрасну історію з фіналістом "Танців з зірками" Максимом Єжовим.

Слухайте також: Христина Соловій – Про весну: дивіться новий романтичний кліп зірки

На перший погляд я намагалася написати драйвовий трек, досить просту пісню з гарною мелодикою, приспів якої легко б запам'ятовувався. Тому можливо використання слова "курив" може здатися досить дивним. До речі, під час написання синглу мене намагалися відговорити від використання цієї алегорії, але я настояла на своєму. Думаю, після виходу кліпу всі зрозуміють, що я мала на увазі", поділилася Наталя деталями створення пісні.

Дивитись онлайн новий кліп Lama – Дим:

Текст і слова пісні Lama – Дим

Я під впливом світла
Ти під впливом ночі
Але в нас щось спільне
До одного ми ідем
Як те біле й чорне
Одне безмежне поле
Полонив, душу п'янив чарами своїми вкрив

Коли курив, ти курив
Вогонь між нами ти розпалив
І я попала під дим, твій дим
Коли курив, ти курив
Твій погляд так мене ловив

І я попала під дим, твій дим
В серці океану, в твоїх очах я кану
А ти не відпускаєш
І не скажеш де ми є

Я в твоїх обіймах, але цього мало
Полонив, душу п'янив чарами своїми вкрив
Коли курив, ти курив
Вогонь між нами ти розпалив

І я попала під дим, твій дим
Коли курив, ти курив
Твій погляд так мене ловив
І я попала під дим, твій дим
У-у-у-у-у-у, у-у-у-у-у-у...
Твій дим, твій дим, твій дим
Коли курив, ти курив

Вогонь між нами ти розпалив
І я попала під дим, твій дим
Коли курив, ти курив
Твій погляд так мене ловив
І я попала під дим, твій дим

новий кліп Lama – Дим - фото 328088
новий кліп Lama – Дим

Читайте також: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди: слухайте нову ліричну пісню українського гурту

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1041
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 280
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1346
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз