Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Лейсі Леннон, – 23-річна рудоволоса зірка фільмів для дорослих, яка уже завоювала чимало нагород у порноіндустрії.

Сьогодні ми знайомимо тебе з рудоволосою порнозіркою Лейсі Леннон, яка сповнена талантів: красуня і вебкам-моделлю успішно попрацювала, і стриптиз вміє танцювати, і навіть навчалася оперного співу. Але найбільше вона любить секс – тому і знімається в порнофільмах.

Дата народження: 23 січня 1997 (23 роки);

Рідне місто: Північна Кароліна, США

Зріст: 162 см;

Вага: 52 кг.

Менш як два роки тому Леннон увірвалася в порноіндустрію і стала в ній однією з найкращих. Красуня знялася уже більше, ніж в 50 фільмах. На її рахунку звання найкращої старлетки і безліч номінацій на головні нагороди "кінематографа для дорослих". До речі, дівчині подобаються як традиційні сцени, так і лесбійські.

А у квітні 2019 року Лейсі була обрана порносайтом Cherry Pimps "Вишенькою місяця" (Cherry of the Month). У жовтні цього ж року стала "Treat of the Month" за версією порносайту Twistys. У листопаді ж актриса стала "Улюбленкою місяця" (Pet of the Month) журналу Penthouse.

Але менше слів. Ми ж спішимо тебе порадувати добіркою гарячих знімків, якими рудоволоса красуня ділиться з своїми шанувальниками в Instagram. Насолоджуйся:

