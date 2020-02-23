Дівчина тижня: розкута екзотична модель Ія Дульсінея, яка показує себе у всій красі (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ія Дульсінея – гаряча зірка мережі, яка зводить з розуму чоловіків по всьому світу інтимними знімками.

Готовий до свіженької порції еротичних кадрів чергової красуні? Сьогодні ми познайомимо тебе з затятою мандрівницею Ією Дульсінеєю, яка демонструє не лише мальовничі краєвиди, а й себе у повній красі. Цікаво, що саме пікантні кадри допомагають дівчині подорожувати світом. Як саме, – читай далі.

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Так, Ія Дульсінея зареєструвалася на онлайн-платформі та викладає там фото, за перегляд яких потрібно платити. Боїмося уявити, що там, якщо нам вистачило навіть її Instagram.

"Хлопці, спасибі за те, що підтримуєте мене, дивитеся мої еротичні фото, відео і коментуєте. Саме завдяки вам я подорожую і реалізовую свої найамбітніші проєкти. Деякі з них ви можете особисто дивитися на моїй сторінці", – вказує на платну онлайн-платформу красуня.

Місячна підписка на відверті фото дівчини – 3 долари, на еротичні фото – 8 доларів, на відео – 20 доларів. Зірка мережі каже, що за рахунок цих грошей вона регулярно подорожує, зараз зупинилася в Бангкоку. Як думаєш, скільки чоловіків на неї підписано і що модель їм показує? Бо на її сторінці в Instagram ми знайшли доволі сміливі кадри. Оціни:

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