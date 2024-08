Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України

Українська культурна активістка, музична продюсерка та диджейка Дарʼя Коломієць створила плейліст українських музикантів та музиканток, які пішли до лав ЗСУ, бойових медичних батальйонів або трагічно загинули в боях.

Про це йдеться у виданні divoche.media.

До плейліста з назвою "++", що на військовому сленгу означає "згода", потрапили 33 музиканти і музикантки, зокрема СТАСІК, Liza Zharikova, O.Torvald, Олександр Положинський, "Жадан і Собаки", Katya Chilly та The Вйо.

Тут можна почути все: від українського металу, року, панку та drum and bass до фанку, фолку та попмузики. Мужність і любов до своєї країни не визначаються жанрами чи стилями, – розповіла Дарʼя Коломієць.

Декілька треків із плейліста вже прозвучали на незалежній американській радіостанції KEXP, що спеціалізується на інді- та альтернативній музиці. Серед іншого станція відома серією живих виступів KEXP Live Studio на YouTube.

У різний час у студії KEXP виступали: Cigarettes After Sex, Macklemore & Ryan Lewis, The XX, Jungle, Mac DeMarco, Arctic Monkeys, Stromae, Florence & the Machine та інші. Серед українських артистів виступами на радіостанції відзначились DakhaBrakha i Dakh Daughters.

Дарʼя Коломієць

Дарʼя Коломієць – українська культурна активістка, музична продюсерка, селекторка та діджейка, засновниця мобільного додатку MusiCures (стримінг української музики 24/7) та подкасту "Щоденник війни" з історіями людей про переживання початку повномасштабної війни від першої особи.

Від середини 2022 року Дарʼя популяризує українську музику та культуру в США, а також бореться з російською пропагандою. Вона грала сети української музики на нью-йоркському Прайді, в легендарному клубі Le Bain, на радіостанції The Lot Radio, на благодійних акціях в Торонто, Чикаго та Лос-Анджелесі, про що писали західні медіа включно з The New York Times.

