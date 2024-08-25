EL Кравчук та Ансамбль пісні й танцю ЗСУ презентували ліричну пісню

В день, коли в Україні відзначали День Прапора та День міста-Героя Харкова, виконавець EL Кравчук спільно з Ансамблем пісні й танцю ЗСУ презентували ліричну пісню "Dear Kharkiv".

Через постійні ворожі обстріли життя міста майже повністю перейшло під землю, однак незламні харків'яни продовжують жити, розвиватись та наближати Перемогу. Яскравим прикладом цього стала пісня-присвята "Dear Kharkiv".

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Композицію написав видатний український вчений, харків'янин та поет-пісняр Борис Гриньов й композитор Майкл Некрасов.

"Dear Kharkiv" – це живий організм, заклик до світу вкотре звернути увагу не тільки на Харків, а й на всі українські міста, в яких росія забирає життя дорослих та дітей, руйнує долі та майбутнє. Ця пісня – виклик світовій спільноті не зупинятись у своїй допомозі Україні, – зазначає Борис Гриньов.

Над аранжуванням працював композитор Дмитро Коновалов та Ансамбль пісні й танцю Збройних Сил України під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Жановича Антонюка, а свої голоси та біль пісні віддали EL Кравчук та два дитячі хори Харкова – Народні художні колективи хор "Весняні голоси" та хор "Співочі пташки" Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості.

Моє життя тісно пов'язано з Харковом: тут я починав грати головну роль у спектаклі "Гамлет", який став театральною легендою, тут я створив багато пісень з Борисом Гриньовим, тут я зіграв роль Тараса Шевченка у спектаклі Харківського Державного академічного українського драматичного театру ім. Шевченка. Я часто буваю в цьому місті та на власні очі бачу жахи, які вчиняє ворог, – зазначає EL Кравчук.

У відео на пісню "Dear Kharkiv", над яким працював KharkivMediaHub ніби створено справжній телеміст Київ-Харків, на схилах Дніпра грає Ансамбль пісні й танцю ЗСУ, співає EL Кравчук і вже за хвилину ми бачимо дітей з харківського хору, які попри свій малий вік вже встигли відчути на собі що таке війна.

"Співочі пташки" / Пресслужба

"Dear Kharkiv" має велику мету: допомогти місту розвиватись. Через постійні ракетні обстріли постраждало багато важливих об'єктів Харкова, наприклад, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Якщо відновлювати місто, то варто почати з "мозку". Тому ми вирішили почати з навчального закладу і закликаємо доєднатись до збору на відновлення корпусів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, – підсумував Гриньов.

Всі кошти з переглядів відеокліпу та прослуховувань пісні на стримінгових майданчиках також будуть перераховані на відновлення університету. Підтримати відновлення корпусів Харківського національного університету імені В. Н.Каразіна можна за цим посиланням.

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