Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек

Популярні українські артисти Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk нещодавно презентували нову музичну роботу "ДІВ ЧИНА". У композиції музиканти органічно поєднали танцювальну динаміку, драматизм та чуттєвість.

Легендарний український гурт QUEST PISTOLS повертається з новою піснею "ДІВ ЧИНА", яку вони презентують разом із WELLBOY і Parfeniuk. Слухайте трек на всіх музичних платформах.

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Творчу співпрацю співаків в соцмережах вже називають колаборацією року.

Пісня "ДІВ ЧИНА" – це історія про невдачі у коханні та розчарування, але також про надію на майбутнє щастя, – зазначили виконавці.

Головна героїня, дівчина, вирішує обрати самотність після невдалих стосунків. Водночас пісня несе глибоке емоційне послання про те, що кожна жінка заслуговує на справжню любов, яка приведе до щасливого завершення.

Музичне оформлення треку поєднує в собі енергійний стиль QUEST PISTOLS, експериментальне звучання WELLBOY та чуттєвість Parfeniuk, створюючи унікальний музичний продукт, що привертає увагу широкої аудиторії.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року QUEST PISTOLS офіційно повернулися на українську сцену після тривалої перерви, випустивши україномовну версію свого хіта "Ти Неймовірна". З того часу артисти презентували ще ряд успішних робіт, серед яких були "Очі" (фіт з Артемом Пивоваровим) та "Божевільна".

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